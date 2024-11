Juventus, che stoccata dall’ex: “Felice di aver cambiato”

Arriva una stoccata alla Juventus: da esubero di mercato a possibile rimpianto per la formazione bianconera

Un messaggio velato – e neanche tanto – alla Juventus dopo l’inatteso divorzio consumatosi durante l’ultima sessione estiva di calciomercato.

Il calciomercato spesso riserva vere e proprie sorprese. E così, nel giro di qualche mese, un giocatore può ritrovarsi a passare da innesto di mercato a esubero, dopo aver passato la fase di “oggetto misterioso”. Lo sa bene Tiago Djalò, difensore classe 2000 che nelle scorse ore ha vissuto il suo debutto assoluto con la maglia della Nazionale portoghese dopo la trafila con le selezioni giovanili della nazionale lusitana.

Ufficialmente ancora di proprietà della Juventus, il giocatore originario della Guinea-Bissau era arrivato a Torino nel corso della passata sessione invernale di calciomercato, ma in sei mesi trascorsi all’ombra della Mole Antonelliana il giocatore nativo di Amadora ha racimolato un solo gettone di presenza, per un totale di appena sedici minuti in campo nel finale della partita dell’ultima gara di campionato contro il Monza.

Juventus, arriva la stoccata dell’ex Tiago Djaló

La scorsa estate, dopo una mezza stagione da oggetto misterioso, la Juventus ha deciso di cedere Tiago Djalò, almeno momentaneamente. Il difensore portoghese, infatti, è stato ceduto in prestito al Porto: il classe 2000 è così tornato in patria dopo aver vestito per diversi anni la maglia dello Sporting prima delle esperienze tra Italia e Francia con Milan (solo con la formazione Primavera dei rossoneri) e Lille.

Finora, tra le fila del Porto, Tiago Djalò ha giocato sei partite tra campionato e coppe, realizzando anche due gol, uno dei quali nella sfida di Europa League contro i tedeschi dell’Hoffenheim. Ieri sera Tiago Djalò ha debuttato con la Nazionale portoghese, subentrando all’infortunato Tomas Araujo al minuto sessantatré della partita di Nations League con la Croazia, terminata col risultato di 1-1 con le reti di Joao Felix e Josko Gvardiol.

Al termine della partita, intervenuto ai microfoni di Rtp Sport, il giocatore ex Lille non ha nascosto l’emozione per il debutto con la selezione maggiore lusitana, dicendosi “molto felice” per aver esordito. Per Tiago Djalò “è stata una serata speciale”. E un pensiero è andato proprio al suo recente passato: “Non voglio sembrare arrogante, penso che posso fare meglio e ci riuscirò“. Infine, Djalò si è detto “felice di essere qui dopo tutto quello che è successo finora nella mia carriera”.