Inter, non solo Calhanoglu: ko anche Inzaghi e Lautaro fuori a Verona

La squadra campione d’Italia alle prese con il nuovo infortunio del regista turco: gli impegni in nazionale complicano anche il rientro del capitano

Rientrerà solo mercoledì a Milano Hakan Calhanoglu. È questa la notizia del giorno in casa Inter, con il regista turco che lo ha annunciato in conferenza stampa prima della sfida della sua nazionale contro il Montenegro.

L’ex Milan ha riaccusato un problema muscolare all’adduttore della coscia sinistra, che di recente lo aveva costretto a restare ai box per un paio di settimane. L’infortunio, fortunatamente per Inzaghi e i tifosi nerazzurri, è di modesta entità con Calhanoglu che potrebbe già recuperare per l’anticipo di campionato in programma sabato pomeriggio in casa del Verona. Sul numero 20 nerazzurro si faranno comunque tutti gli accertamenti del caso al rientro domani ad Appiano Gentile, con Simone Inzaghi che eventualmente non prenderà rischi a scopo precauzionale in vista anche del successivo match di Champions League al Meazza contro il Lipsia.

Inter, Lautaro torna solo giovedì dal Sudamerica: possibile panchina a Verona

Intanto l’Inter è tornata ieri ad allenarsi in vista del ritorno in campo al Bentegodi, senza i nazionali che alla spicciolata inizieranno a rientrare nelle prossime ore.

Oggi sarà la volta tra gli altri degli azzurri e dei francesi Thuram e Pavard, vittoriosi a San Siro proprio contro la Nazionale di Spalletti. Al Meazza era presente tutta la dirigenza di Viale della Liberazione, che lunedì ha assistito al primo allenamento della settimana ad Appiano Gentile. L’assente illustre nel centro sportivo nerazzurro era però Simone Inzaghi, ko a causa di una sindrome influenzale. La seduta è stata perciò diretta dai collaboratori dell’allenatore piacentino, che comunque dovrebbe già tornare nell’allenamento odierno.

Uno degli ultimi a rientrare ad Appiano sarà invece capitano Lautaro Martinez, che tornerà in Italia soltanto giovedì dopo gli impegni in Sudamerica con la sua Argentina. Il ‘Toro’ avrà nelle gambe solo la rifinitura di venerdì prima della trasferta di Verona e Inzaghi potrebbe preservalo almeno nella prima parte di gara. Infine, una buona notizia per l’allenatore dell’Inter: Carlos Augusto è rientrato in gruppo dopo lo stop per infortunio delle ultime settimane e sarà a disposizione per la ripresa del campionato.