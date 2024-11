Incontro e prezzo già fissato: Vlahovic via dalla Juventus a gennaio

L’attaccante serbo può dire addio ai bianconeri già a gennaio: il vertice lo può allontanare da Torino, c’è anche la cifra

Via a gennaio: è uno scenario clamoroso quello che riguarda Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, infortunatosi ieri in Serbia-Danimarca, potrebbe lasciare la Juventus a stagione in corso e i suoi agenti avrebbero già in programma degli incontri con i potenziali acquirenti del calciatore.

La situazione del numero 9 bianconera è nota a tutti, sia dal punto di vista contrattuale che da quello sportivo. Partiamo proprio dal contratto: scadenza 2026 e con un ingaggio troppo elevato per continuare alle stesse condizioni. Ecco perché da tempo Giuntoli sta lavorando per rivedere l’accordo al ribasso: l’idea del Football Director è allungare la durata del contratto e allo stesso tempo abbassare l’ingaggio, per renderlo in linea con i nuovi parametri della società.

Un’idea che finora non ha trovato però sponda da parte dell’entourage del calciatore ed allora va tenuta in considerazione anche l’idea di una cessione estiva, quando mancherà solo un anno alla scadenza dell’accordo in vigore. Dal punto di vista sportivo, invece, le ultime dichiarazioni di Vlahovic confermano che non si trova a proprio agio nelle idee di calcio di Thiago Motta e questa sta incidendo anche sulle sue prestazioni, con un’alternanza di gol e prestazioni deludenti.

Calciomercato Juventus, incontro per l’addio di Vlahovic

In questo scenario si inserisce l’indiscrezione proveniente dall’Inghilterra dove si parla di una settimana intensa per gli agenti di Vlahovic.

Stando a ‘teamtalk.com’, infatti, l’entourage del bomber serbo avrebbe in programma diversi incontri con i club della Premier League interessati al centravanti della Juventus. I summit si terranno nei prossimi giorni e tra questi ne è previsto uno anche con l’Arsenal. Proprio i Gunners sono indicati come i grandi favoriti nella corsa a Vlahovic e, stando sempre al portale, starebbero lavorando per acquistarlo già nel mese di gennaio.

La fonte fa anche il prezzo che sarebbe sufficiente per avere il sì della Juventus: sessanta milioni di euro. Di certo, ad oggi, immaginare un Vlahovic venduto a gennaio, quando Giuntoli dovrà già intervenire con almeno due difensori, è complicato, ma che la storia tra il serbo e i bianconeri possa finire, magari in estate, è un’eventualità da tenere in debita considerazione.