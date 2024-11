Colpo senza senso di Giuntoli: la Juve lo strappa al Napoli per 35 milioni

Spunta un’operazione folle di calciomercato con protagonisti azzurri e bianconeri. Ecco tutti i dettagli

Con un’offerta da 35 milioni, la Juventus potrebbe chiudere l’operazione e soffiarlo al Napoli dell’ex Antonio Conte. Parliamo di un nome sorprendente, prima ancora di un ruolo che i bianconeri hanno stracoperto.

Secondo le ultime indiscrezioni del ‘Sun’ i bianconeri sono interessati a Caoimhin Kelleher, estremo difensore irlandese del Liverpool. E ciò fa specie visto che in porta Thiago Motta può già contare su Di Gregorio e Perin, di fatto due titolari, con il primo acquistato dal Monza soltanto l’estate scorsa per 18 milioni di euro. Dunque, che se ne fa la Juve di un altro portiere?

Per la fonte britannica, su Kelleher c’è anche il Napoli, coperto anch’esso per quanto riguarda il portiere, anche se Meret è spesso sul banco degli imputati e Caprile è ancora tutto da scoprire a grandi livelli. Insomma l’affare, o quantomeno l’interesse degli azzurri già potrebbe avere un senso. Tra l’altro Conte ha allenato in Premier e, come dimostra l’acquisto di McTominay, guarda con particolare attenzione al massimo campionato inglese.

Gli eventuali costi per Kelleher non sono però bassi. ‘Sun’ parla di oltre 30 milioni, nello specifico 35 milioni di sterline che, al cambio, sono circa 41 milioni di euro. Tanto sarebbe disposto ad offrire il Chelsea, che di portieri di proprietà ne ha già 10…

Juventus e Napoli su Kelleher, ma il futuro dell’irlandese sarà in Premier

Nato a Cork il 23 novembre del 1998, Kelleher è cresciuto nel Liverpool col quale vanta 55 presenze. 107 in tutto, includendo quelle con l’under 21 e l’under 18. Alto poco meno di un metro e novanta, quest’anno l’irlandese è sceso in campo otto volte, collezionando complessivamente 720′. C’è chi lo considera all’altezza per la pesante eredità di Alisson, tra questi potrebbe esserci anche il tecnico dei ‘Reds’ Arne Slot.

Ecco perché il suo futuro potrebbe essere in Premier, se non al Liverpool in un’altra importante squadra inglese come il Chelsea. Del resto alla Juventus non serve, e lo stesso Napoli difficilmente farebbe un investimento così dispendioso per un portiere.