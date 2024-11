Caos arbitri, scoppia il caso evasione fiscale: la posizione UFFICIALE di Rocchi

Un nuovo caso travolge il mondo degli arbitri: e nella vicenda spiccano nomi di rilievo, come quello del designatore Gianluca Rocchi

Il mondo arbitrale italiano (e non solo) si trova a dover affrontare un nuovo scandalo: alcuni fischietti importanti finiscono nel mirino della Guardia di Finanza.

Oltre cinquanta arbitri italiani sono finiti sotto la lente del Fisco per un caso di presunta evasione fiscale legata ai compensi ricevuti dalla UEFA. Tra i nomi coinvolti spiccano figure di primo piano come Gianluca Rocchi, attuale designatore degli arbitri per le Serie A e B, ma anche Daniele Orsato, ex arbitro internazionale e recordman di presenze in Champions League, ritiratosi lo scorso agosto. La vicenda, riportata dall’edizione odierna de La Repubblica, ha origine da un esposto presentato alla Guardia di Finanza nella primavera del 2023.

L’inchiesta riguarda il periodo compreso tra il 2018 e il 2022. Secondo le accuse, circa 50 direttori di gara e assistenti non avrebbero dichiarato i compensi percepiti per le designazioni UEFA, che si aggirano attorno agli 8mila euro a partita. Per chiarire la situazione, le Fiamme Gialle hanno acquisito gli elenchi completi dei compensi presso la sede dell’Associazione Italiana Arbitri, conducendo anche verifiche incrociate con i comandi regionali. L’indagine si è estesa anche ad arbitri internazionali di calcio a cinque e agli operatori del sistema VAR e AVAR.

Arbitri nel mirino della Finanza: scoppia il caso evasione fiscale

Stando a quanto è emerso nel corso delle verifiche dei militari, alcuni arbitri avrebbero ricevuto i pagamenti direttamente su conti esteri. Tuttavia, le somme non superano i 100mila euro, limite che avrebbe comportato conseguenze penali, lasciando dunque il caso circoscritto a violazioni di tipo amministrativo e fiscale.

Gianluca Rocchi ha dichiarato di aver già risolto le sue pendenze con il Fisco, definendo la questione un “disguido“. Il suo legale, Roberto Cordeiro Guerra, ha precisato che il problema è nato da una presunta ambiguità normativa e che il suo assistito ha immediatamente optato per il cosiddetto “ravvedimento operoso“, procedura che permette di regolarizzare spontaneamente la propria posizione fiscale. Daniele Orsato, invece, ha scelto di non rilasciare commenti.