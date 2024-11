Sostituzione in cambio del rosso: la richiesta del tecnico lascia tutti sotto shock

L’arbitro espelle il calciatore, ma la richiesta del tecnico avversario spiazza tutti: niente inferiorità numerica, ma una sostituzione

Un cartellino rosso tramutato in una sostituzione. Un episodio sicuramente singolare che non si vede sostanzialmente mai su un campo da calcio e che non è passato inosservato.

Protagonista l’ex stella di Liverpool e Barcellona, Javier Mascherano, oggi tecnico della nazionale under-20 argentina. Impegnato alla guida della sua nazionale in un’amichevole contro la Bolivia, Mascherano ha chiesto al quarto uomo che un cartellino rosso ricevuto da un giocatore boliviano venisse tramutato in una sostituzione. Mascherano ha evitato l’espulsione a uno dei giocatori avversari per non falsare la partita dopo appena 14 minuti: giocare tutto l’incontro in superiorità numerica gli avrebbe dato un vantaggio non indifferente.

Argentina, Mascherano chiede la sostituzione per l’avversario espulso

La superiorità dell’Albiceleste si è palesata sin dai primi minuti tanto da portare Nathan Tito a commettere un fallo da dietro: cartellino rosso e boliviani subito in inferiorità numerica dopo appena 14 minuti di gioco.

A quel punto Mascherano ha chiesto di poter commutare quella sanzione in un cambio. Sarebbe stato uno svantaggio enorme per la formazione andina e il tecnico argentino ha deciso di non approfittarne: essendo un’amichevole aveva bisogno di testare la sua Argentina nelle condizioni migliori e la superiorità numerica così prolungata avrebbe sicuramente falsato l’incontro sbilanciandolo dalla sua parte. Non che la situazione sia poi cambiata. Il gesto è stato generoso e curioso e sicuramente degno di nota dal punto di vista del fair play, però non è servito a rendere meno amaro il pomeriggio degli avversari visto che gli argentini hanno vinto comunque 4-0.

L’Argentina era già in vantaggio di 1-0 ed era attesa da una gara completamente in discesa che però non l’avrebbe messa alla prova come si deve. In pochi minuti ha convinto tutti a ritirare il cartellino rosso e a commutare l’espulsione in una semplice sostituzione. Il gesto è stato ripreso dalle telecamere di ‘Espn Sports Center’ che hanno documentato la vicenda, con il tecnico argentino protagonista.