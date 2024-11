Scambio e 30 milioni per Osimhen: anche la Juve rimane spiazzata

Super offerta al Napoli per l’attaccante nigeriano, adesso in prestito al Galatasaray. Nuovo centravanti più cash: la Juventus dell’estimatore Thiago Motta rimane a mani vuote

Tiene sempre banco il mercato attaccanti in Serie A, con le big italiane sempre attente sulle evoluzioni in merito a Joshua Zirkzee.

L’attaccante olandese sta faticando più del previsto al Manchester United, dopo il passaggio l’ultima estate per oltre 40 milioni di euro nelle fila dei ‘Red Devils’ e l’addio al Bologna. Zirkzee però sta trovando delle difficoltà in Premier League e già a gennaio potrebbe prendere in considerazione l’idea di cambiare maglia, con l’obiettivo di trovare maggiore spazio e ritornare a recitare un ruolo di primo piano. Il nazionale orange ha segnato finora un solo gol con lo United in 17 presenze complessive e ha un contratto fino al 2029 (con opzione per un altro anno) con il sodalizio inglese.

Calciomercato Napoli, il Manchester United mette sul piatto Zirkzee e cash per Osimhen

Zirkzee perciò non è soddisfatto dell’avventura a Manchester e sulle sue tracce in Serie A ci sarebbe soprattutto la Juventus dell’estimatore Thiago Motta.

Il tecnico italo-brasiliano sarebbe ben felice di averlo nuovamente a disposizione dopo la parentesi da protagonista in quel di Bologna, anche se un approdo alla Continassa alla riapertura del mercato appare complicato. Inoltre, su Zirkzee il Manchester United potrebbe avere idee diverse e utilizzare il giocatore per arrivare ad altri obiettivi. I ‘Red Devils’ infatti – come scrive ‘Il Mattino’ – avrebbero intenzione di mettere sul piatto l’olandese per arrivare a Victor Osimhen, attualmente in prestito al Galatasaray ma il cui cartellino è di proprietà del Napoli. Gli inglesi, oltre al cartellino di Zirkzee, offrirebbero al club partenopeo anche un assegno da 30 milioni di euro.

L’operazione non convincerebbe però del tutto il Napoli e De Laurentiis, con il patron azzurro che vorrebbe incassare solo cash dall’addio di Osimhen che ha una clausola rescissoria da 81 milioni di euro per gennaio e 75 milioni per la prossima estate. Il centravanti nigeriano finora con la casacca del Galatasaray ha realizzato 8 reti complessive in nove presenze tra campionato ed Europa League, mettendo a referto anche 4 assist.