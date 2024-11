Riscatti già decisi per 60 milioni, Milan e Roma sorridono

Operazioni di mercato definite, il club ha deciso ed è pronto a sborsare 60 milioni di euro per la felicità di rossoneri e giallorossi

Una stagione certamente sorprendente. Tra le rivelazioni del campionato c’è certamente la Fiorentina di Raffaele Palladino. Il tecnico ha faticato nelle prime settimane alla guida dei Viola, ma il cambio di modulo ha rappresentato una vera e propria svolta per i toscani, che hanno vinto sette delle ultime otto partite di campionato.

E in questo inizio di stagione a brillare sono stati anche e soprattutto i nuovi acquisti. In primis Moise Kean, che sta trascinando la Viola con i suoi gol (già in doppia cifra in stagione), ma non solo. Da Gosens a Bove, da Colpani ad Adli. Tanti sono i nuovi che stanno dimostrando di essere preziosi per Palladino, con il tecnico che sta dimostrando di puntare fortemente su tutti. E il club nel frattempo guarda già al discorso riscatti, perché per il futuro potrebbero servire anche 50 milioni di euro.

Fiorentina, per i riscatti quasi 60 milioni: da Adli a Bove

Ai 17 milioni (con 3 di bonus) di riscatto obbligatorio per Gudmundsson che vanno necessariamente considerati, bisogna poi aggiungere anche altre cifre.

Gosens si è ormai conquistato un posto da titolare sulla corsia sinistra e un suo riscatto vale 7,5 milioni di euro. Chi ha poi un riscatto obbligatorio è Edoardo Bove. Il centrocampista ex Roma è insostituibile nello scacchiere del tecnico ed è l’unico, insieme a Gudmundsson ad avere un riscatto obbligatorio. Obbligo che scatta con il 60% delle presenze, ma sembra che la Fiorentina voglia addirittura anticipare il riscatto, che per le casse viola vorrebbe dire 10,5 milioni di euro. Si parla quindi già di quasi 40 milioni, a cui vanno però aggiunte altre cifre. Perché Colpani ha un riscatto da 12 milioni, Adli da 10 e Cataldi da 4,5. Tutti e tre sono preziosi per Palladino e un riscatto di tutti loro vorrebbe dire quasi 60 milioni di euro per i riscatti. Per questo il club farà valutazioni attente soprattutto per la mediana. Al momento potrebbero esserci dubbi attorno a quelli che sono i riscatti di Adli e Cataldi e la sensazione potrebbe essere che solo uno dei due possa essere riscattato. Anche se l’ultima parola potrebbe averla lo stesso Palladino. E in questo senso Milan e Lazio aspettano, soprattutto i rossoneri, che potrebbero ottenere fondi preziosi.

La cifra per i riscatti resta dunque altissima, ma la società potrebbe ammortizzarla con alcune cessioni, con riscatti di giocatori ceduti in prestito con obbligo come Nico Gonzalez e Amrabat, ma anche esuberi come Nzola, Brekalo e Barak potrebbero portare importanti fondi. Oltre ad eventuali qualificazioni in Europa che garantirebbero introiti importanti dalla Uefa. Sia un eventuale cammino fino in fondo in Conference League sia una qualificazione nel prossimo anno, magari in Champions League.