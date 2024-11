Rabiot si ‘vendica’ della Serie A: ecco chi lo rimpiange di più

Super Adrien Rabiot a San Siro con la sua nazionale, i club italiani ci ripensano con tanto rammarico

Una serata decisamente particolare, per Adrien Rabiot, quella di San Siro in Italia-Francia. Il centrocampista è risultato decisivo nel successo dei transalpini, con una doppietta che ha schiantato le resistenze degli azzurri. Due reti d’autore e praticamente in fotocopia, che hanno ricordato a tutti le doti dell’ex giocatore della Juventus.

Un doppio stacco di testa su calcio d’angolo, con movimento sul primo palo e a incrociare sul secondo. Facendo fare brutta figura, con il suo stacco, a Buongiorno e a tutto il castello difensivo della Nazionale di Spalletti, apparso non irreprensibile, tutt’altro. Serviva attenzione molto diversa per contrastare, sui calci da fermo, il mismatch fisico con i vice campioni del mondo, ma l’Italia non c’è riuscita.

Rabiot e compagni così hanno vissuto una serata di gloria, vendicando l’1-3 che avevano subito al Parco dei Principi all’inizio di settembre. Il giocatore ha dimostrato di essere in una certa ripresa, dopo una estate particolare, vissuta alla ricerca di una squadra, dopo l’addio a parametro zero alla Juventus e aver vagliato altre piste nel nostro campionato. Finendo poi al Marsiglia, dove, dopo un periodo di fisiologico adattamento, sta diventando imprescindibile per De Zerbi. Inevitabilmente, in questo momento, suscitando rimpianto per chi, in Serie A, avrebbe potuto fruire delle sue prestazioni.

Adrien Rabiot, i tifosi del Milan masticano amaro: il verdetto

Lo ricordano con una certa nostalgia i tifosi della Juventus, ovviamente, ma il rammarico maggiore è per il Milan, che lo aveva seguito, ma senza mai affondare veramente il colpo.

Tanti tifosi del Diavolo presenti a San Siro e davanti alla tv, e forse anche la dirigenza, hanno osservato la sua prestazione con rammarico. Nel sondaggio indetto dalla redazione di Calciomercato.it sul suo canale Telegram, è stato il Milan a vincere come squadra che avrebbe avuto più bisogno dell’ex bianconero, con il 36% dei voti. Davanti proprio alla Juventus e alla Roma, con il 27% delle preferenze. Poco considerata l’ipotesi Inter (10% dei voti), vista la mediana di altissimo profilo di cui i nerazzurri possono disporre.