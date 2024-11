Maignan esulta con la Francia e avverte il Milan: “Il Bernabeu è finito” | VIDEO CM.IT

Il portiere rossonero decisivo nel recupero su Kean: le sue parole dopo il match contro l’Italia

L’Italia deve inchinarsi alla Francia nel big match di San Siro, con i ‘Galletti’ che grazie al 3-1 di Milano chiudono al primo posto nel girone di Nations League proprio davanti agli Azzurri.

Nel finale di partita, decisiva la parata di Mike Maignan sulla conclusione ravvicinata del neo entrato Kean: “È sempre un piacere giocare qui a San Siro, volevamo il primo posto e ci siamo riusciti. È una vittoria molto importante per noi e che ci dà ancora più fiducia – le parole del portiere del Milan, riprese in zona mista dall’inviato di Calciomercato.it – Avevamo perso all’andata contro l’Italia e volevano riscattarci per vincere questa partita. Stasera abbiamo fatto molto bene, abbiamo giocato da squadra e abbiamo ottenuto il risultato che volevamo”.

🎥 🇫🇷 #ItaliaFrancia – Mike #Maignan in zona mista: “È sempre un piacere giocare qui a San Siro, volevamo il primo posto e ci siamo riusciti”. Poi la battuta sul #Milan: “Il Bernabeu è finito” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/VVCvfCYpUW — Giorgio Musso (@GiokerMusso) November 18, 2024

Adesso sotto con il Milan per Maignan, con i rossoneri che devono riscattare gli ultimi risultati deludenti in campionato: “Gli occhi come il Bernabeu? Il Bernabeu è finito“, risponde con una battuta il portiere francese prima di lasciare il Meazza.