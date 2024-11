Juventus, Cambiaso non dimentica Allegri: “Cresciuto anche grazie a Max” | VIDEO CM.IT

Non è bastata all’Italia la rete del jolly della Juventus per evitare la sconfitta in Nations League contro la Francia

Italia travolta dalla Francia al Meazza: sfuma il primo posto nel girone di Nations League per la formazione del Ct Spalletti.

Non è bastata agli Azzurri la rete di Andrea Cambiaso per evitare il ko contro Rabiot e compagni: “C’è dispiacere, era una grande occasione ma purtroppo non l’abbiamo sfruttata. È mancata un po’ di attenzione, abbiamo preso tre gol tutti da palla inattiva e vuol dire che dovevamo stare più attenti su certe situazioni”, spiega il jolly della Juventus in zona mista come ripreso dall’inviato di Calciomercato.it.

Cambiaso parla del momento magico tra Juve e Nazionale: “Nella mia crescita c’è tanto della Juventus e di Thiago Motta, ma anche di Max (Allegri, ndr). Sto crescendo di anno in anno e sto cercando di prendere il buono da tutte le persone che ho accanto. Sto bene e devo continuare così”.

🎥 🇮🇹 #ItaliaFrancia – Andrea #Cambiaso in zona mista: “Stasera è mancata l’attenzione. La #Juve e Thiago Motta mi stanno aiutando a crescere. Non ho un ruolo preferito: mi piace andare dentro al campo e relazionarmi con i compagni” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/R7zUaqqbom — Giorgio Musso (@GiokerMusso) November 17, 2024

Infine sulla posizione in campo: “Non c’è un ruolo dove mi trovo meglio. Mi trovo bene all’interno del campo dove posso relazionarmi con i compagni e cercare di aiutarli a trovare le posizioni giuste”.