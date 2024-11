Incubo infortuni, non solo Vlahovic: allarme rosso in Nazionale

Tanti problemi per i calciatori di Serie A impegnati in giro per il mondo. Serate complicate, dunque, anche per altri: il punto della situazione

La pausa per le Nazionali sta finalmente andando in archivio. Domani si giocheranno le ultime sfide, prima del rientro alla base di tutti.

Come accade spesso, sono tanti i club che devono fare i conti con diversi calciatori infortunati. La Juventus, ad esempio, ne esce davvero con le ossa rotte. Dopo aver perso Cabal, che ha chiuso la stagione, in serata è arrivata la brutta notizia legata a Dusan Vlahovic. L’attaccante ha lasciato il campo di gioco, zoppicando, toccandosi il flessore sinistro. Le smorfie del serbo non fanno presagire nulla di buono, ma è evidente che la sfida contro il Milan sia davvero a forte rischio. Saranno chiaramente i controlli medici a far chiarezza sulle condizioni dell’attaccante. Il suo stop metterebbe chiaramente nei guai Thiago Motta, che non ha più punte di ruolo, visto che Milik è ancora in infermeria. I tifosi rossoneri, invece, hanno tremato per Theo Hernandez, che ha saltato la partita contro l’Italia per una botta al ginocchio. Contro la Juventus dovrebbe, comunque, esserci.

Lazio e Napoli in apprensione: occhi puntati su McTominay e Tavares

Anche l’Inter di Simone Inzaghi è stata in apprensione per un proprio tesserato. Stiamo chiaramente parlando di Hakan Calhanoglu, che ha tenuto in ansia per qualche giorno i campioni d’Italia, poi nelle scorse ore le parole che hanno fatto tirare un sospiro di sollievo: “Il vecchio infortunio è tornato ma non è niente di grave. Non ho una lesione muscolare. Spero di essere in campo per la partita contro il Verona”.

Il turco dovrebbe comunque saltare la prossima sfida di campionato, ma solo al suo rientro a Milano avremo maggiori informazioni. La Roma, poi, ha perso Shomurodov per una lesione di primo grado al muscolo dell’adduttore sinistro. In serata, però, non è solo Dusan Vlahovic ad essersi fermato. Anche tra i tifosi del Napoli c’è un po’ di preoccupazione per Scott McTominay, che ha lasciato il campo durante la sfida contro la Polonia per un problema al piede sinistro. Al momento non arrivano notizie su un infortunio, ma sui social i tifosi azzurri incrociano le dita, come stanno facendo quelli della Lazio per Nuno Tavares. Il mancino ha dato forfait per la sfida del Portogallo contro la Croazia: è andato in tribuna per un problema al ginocchio. Condizioni, dunque, da valutare al suo rientro. I mister, ma anche tutti i fantallenatori, incrociano le dita