Calhanoglu out, ma non torna a Milano: ansia Inzaghi

Inter in apprensione per le condizioni del centrocampista turco, che resta però con la nazionale nonostante l’infortunio contro il Galles

Grande apprensione in casa Inter per quelle che sono le condizioni di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è uscito precauzionalmente nel corso del match disputato dalla sua Turchia contro il Galles a Kayseri.

La sfida è terminata 0-0, con Calhanoglu uscito all’intervallo per un problema muscolare, con il giocatore che ha sottolineato di aver accusato un fastidio nello stesso punto in cui si era infortunato nella gara contro la Roma. Una situazione che preoccupa e non poco il club nerazzurro in vista di quelli che saranno i prossimi impegni. Non solo la ripresa del campionato contro il Verona, ma anche la sfida contro il Lipsia in Champions League.

Inter, ansia Calhanoglu: non si è allenato, ma non torna a Milano

La Nazionale turca si è allenata a Kayseri per prepararsi alla partita contro il Montenegro in programma domani a Podgorica. Calhanoglu non ha preso parte all’allenamento, come riferito dal media turco ‘Haberturk’.

Gli esami strumentali effettuati hanno dato esito positivo ed escluso lesioni, ma il ct Vincenzo Montella ha preferito trattenere il giocatore in Turchia. Resterà dunque da capire se Calhanoglu partirà insieme al resto della squadra per il Montenegro oppure se potrà tornare a Milano e capire se il calciatore verrà o meno impiegato domani. Appare difficile, vista la prematura sostituzione e il fatto di non aver preso parte all’allenamento con la squadra.

La situazione di certo non fa piacere all’Inter. La società è certamente sollevata del fatto che siano escluse lesioni, ma Simone Inzaghi e il suo staff faranno tutte le valutazioni del caso in vista della ripresa. La situazione legata all’adduttore preoccupa e non poco e il club meneghino vorrebbe fare esami supplementari. Il tecnico, con tutta probabilità, non potrà contare sul turco per la trasferta di Verona: per sostituirlo è pronto uno tra Zielinski ed Asllani. Bisognerà capire quante partite dovrà saltare il centrocampista, il cui rientro a Milano resta in stand by.