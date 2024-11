Addio Arabia, tornano tutti in Serie A: operazione nostalgia, da Verratti a Milinkovic-Savic

Onda di ritorno dalla Saudi League verso il nostro campionato: Milinkovic-Savic e gli altri big che potremmo rivedere presto nei nostri stadi

Il 2023 era stato l’anno della ‘consacrazione’ definitiva della Saudi League come importante attore di mercato e della vera e propria corsa all’oro da parte di tanti importanti calciatori dei campionati europei verso la nuova frontiera. La si annunciava come una sorta di rivoluzione nel settore delle trattative calcistiche e forse per un po’ lo è apparsa davvero. Ma le cose, probabilmente, stanno già cambiando.

C’è chi nella nuova esperienza si sta trovando piuttosto bene. E chi invece sta già pensando di cambiare aria e tornare indietro, non esaltato da un contesto agonistico non troppo competitivo, per lo meno non a certi livelli, magari con riflessioni a 360 gradi sulla propria scelta di vita. Ed è per questo che, se nell’estate dello scorso anno, abbiamo assistito a un piccolo grande esodo verso la Saudi League e tornei affini, anche da parte di giocatori del nostro campionato, adesso potrebbe invece verificarsi l’opposto. Con tanti calciatori che, in preda alla nostalgia, potrebbero voler di nuovo sbarcare in Serie A. Come Verratti, Milinkovic-Savic, ma non solo.

Milinkovic-Savic e gli altri ‘pentiti’ d’Arabia: Inter, Milan e Juventus scaldano i motori

Per essere più precisi, per qualcuno come Verratti, che milita nel campionato qatariota ed è in scadenza di contratto con l’Al Arabi, non si tratterebbe di un ritorno in Serie A, ma di una prima volta, visto che nella nostra massima serie non ha mai militato.

Una esperienza che negli ultimi anni della sua carriera vorrebbe fare. E per questo, squadre come Inter e Milan possono già iniziare a sondare il terreno. Come per Milinkovic-Savic, che aveva abbracciato con entusiasmo l’Al Hilal, ma adesso pare ci stia rimuginando da un po’ e voglia tornare indietro, con un contratto che per lui scadrà nel 2026. Difficile che il serbo torni eleggibile per la Juventus, che a lungo lo aveva corteggiato, visto il nuovo corso appena avviato, ma mai dire mai. I bianconeri potrebbero invece ripensare a Kessie, che riflette sul suo futuro all’Al Ahli. Altro giocatore in scadenza 2026, sempre con l’Al Ahli, è Demiral. Difensore che per caratteristiche sarebbe ideale per una tra Inter e Milan e che ha ancora un’età che gli garantisce diversi anni di carriera davanti.

Va da sé, che per tutti questi giocatori, la prima scelta da fare sarebbe quella di rivedere pesantemente al ribasso i rispettivi ingaggi. Ma se la volontà fosse davvero quella di rimettersi in gioco nel nostro campionato, avere uno stipendio inferiore, dopo i guadagni già messi da parte, non rappresenterebbe probabilmente un grosso problema.