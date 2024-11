Milan, tutto sul centrocampista: scelto il vice-Fofana a gennaio

Decisione presa, il Milan deve rinforzarsi in mediana: scelto il nome per rinfoltire il reparto

Il Milan è al lavoro, per preparare il ritorno in campo con la Juventus e provare a ripartire con il piede giusto dopo la sosta, ma anche per mettere le basi per il mercato di gennaio. C’è tanto da fare per il Diavolo, per scuotersi da un inizio di stagione fin troppo altalenante e con un rendimento ancora lontano dalle aspettative.

La squadra di Paulo Fonseca sta cercando di crescere, ma non trova ancora la giusta quadra per incamminarsi lungo una continuità tanto attesa. Nonostante il prodigarsi del tecnico portoghese, sembra mancare qualcosa alla rosa rossonera e la dirigenza pare aver individuato il problema a centrocampo. Dove c’è il solo Youssouf Fofana a garantire una buona funzione di filtro davanti alla difesa.

Questo fa in modo che la squadra sia spesso sbilanciata sul campo e subisca troppo le iniziative e le ripartenze avversarie. Ecco perché il primo innesto del mercato di gennaio, forse non l’unico, sarà in quella zona di campo. Con un nome che inizia a svettare su tutti gli altri.

Milan, il sondaggio parla chiaro: serve Belahyane a centrocampo nel mercato invernale

La redazione di Calciomercato.it ha chiesto ai propri utenti, mediante il solito sondaggio giornaliero su ‘X’, quale sarebbe la soluzione più opportuna per la mediana milanista. A prevalere, è stato Belahyane.

Sulle nostre pagine, abbiamo raccontato in questi giorni di come i sondaggi per Belahyane da parte del Milan siano concreti, l’affare con il Verona potrebbe effettivamente decollare. Un auspicio che anche i tifosi del Milan che ci seguono sembrano condividere. Il nome del giocatore, nel nostro sondaggio, ha raccolto il 36,7% dei voti come prima opzione per il centrocampo del Diavolo. Più staccati gli altri papabili, come Frendrup, Bondo (23,3% delle preferenze per entrambi) e Gourna-Douath (solo il 16,7% dei voti).