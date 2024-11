Kvaratskhelia al posto di Thuram: pagano la clausola

Intreccio di calciomercato con protagonisti l’esterno del Napoli e l’attaccante dell’Inter. Ecco tutti i dettagli

Si prevede un calciomercato estivo scoppiettante, come accaduto spesso con gli attaccanti assoluti o quasi protagonisti. In questo caso di Serie A, con il possibile intreccio tra l’Inter e il Napoli. Tra Marcus Thuram e Kvicha Kvaratskhelia.

Entrambi potrebbero salutare la Serie A al termine della stagione. Il nerazzurro ha una clausola risolutiva da 85 milioni di euro, il secondo vuole se non pretende che venga inserita nel nuovo contratto. La trattativa con De Laurentiis sta andando per le lunghe, e proprio il tema clausola starebbe rallentando l’arrivo della fumata bianca.

Stando alle ultime indiscrezioni, il georgiano la vuole a una cifra relativamente bassa. Fonti vicine alla trattativa parlano di 80 milioni di euro, non tanto appunto per i principali top club europei. Dove l’esterno della squadra di Antonio Conte ambiva e ambisce tuttora a trasferirsi, per compiere quel definitivo salto di qualità, sia sportivo che di natura economica.

Kvaratskhelia più di Thuram? Dalla Spagna: Psg pronto a pagare la clausola

Il sogno di Kvaratskhelia è noto, giocare nel Real Madrid, ma dalla Spagna rilanciano la pista che lo porterebbe dritto al Paris Saint-Germain. Ovvero nel club che l’estate passata provò a prenderlo per consegnargli la pesante eredità di Mbappe. Ma il muro eretto da Conte e De Laurentiis ha reso impossibile l’operazione. I parigini avevano già raggiunto un accordo di massima sugli 8 milioni con Kvaratskhelia.

Come rivelato in esclusiva da Calciomercato.it, il PSG è tornato forte su Thuram, tuttavia il nome di Kvaratskhelia continuerebbe ad avere un ascendente superiore in casa Paris Saint-Germain. Il portale ‘Fichajes.net’ sostiene che la società di Al-Khelaifi potrebbe non farsi problemi a pagare la clausola, evitandosi così una nuova trattativa con il patron azzurro.

Alla fine De Laurentiis potrebbe dare l’ok all’inserimento di una clausola nel nuovo accordo (con scadenza a giugno 2029), seppur a una cifra superiore a 80 milioni di euro. Vedremo chi vincerà un braccio di ferro che ormai si protrae da troppi mesi.