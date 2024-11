Juventus, battere il Milan per ‘sbloccare’ il mercato: Giuntoli spera

Una vittoria per finanziare il mercato di gennaio: questa la missione della Juventus di Thiago Motta

Si avvicina la sessione invernale di calciomercato e la Juventus va a caccia di risorse per rinforzare la rosa a disposizione di Thiago Motta.

Gli infortuni di Gleison Bremer e Juan Cabal costringeranno la Juventus a intervenire con decisione sul mercato. Alla necessità (al netto delle smentite di rito) di trovare un vice Vlahovic, per il direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli si è aggiunta quella ancora più impellente di rinfoltire il pacchetto difensivo, ‘snellito’ dai gravi infortuni rimediati da Gleison Bremer e Juan Cabal, la cui stagione è praticamente finita per entrambi.

Ecco perché a gennaio la Vecchia Signora dovrà giocoforza andare su due difensori, un centrale e un giocatore capace di disimpegnarsi anche sulla fascia sinistra dove finora Juan Cabal – arrivato in estate dall’Hellas Verona – aveva garantito una serie di prestazioni di livello crescente, prima del grave infortunio rimediato nel ritiro della nazionale colombiana nei giorni scorsi.

Calciomercato Juventus, una vittoria per i fondi di gennaio

A incidere sul prossimo mercato di riparazione della Juventus potrebbe essere – e non di poco – la prossime edizione della Supercoppa italiana, in programma a inizio gennaio in quel di Riad.

La Juventus partirà affrontando il Milan in una sfida sempre affascinante, ma anche importante in termini strategici. Già, perché vincere sarebbe importante non solo per un discorso di prestigio, ma anche per l’aspetto economico: la rinnovata formula della Supercoppa italiana con quattro partecipanti infatti propone una remunerazione ben differenziata a seconda dei partecipanti.

La semplice partecipazione, infatti, garantisce un gettone di 1,6 milioni di euro per ogni club.

Vincere la semifinale permette di arrivare a quota 5 milioni, mentre la vincitrice si aggiudicherà un premio finale di 8 milioni di euro. Certo, non tantissimi soldi, ma comunque un po’ di ossigeno per le casse del club bianconero e soprattutto per il direttore tecnico Cristiano Giuntoli che – allo stato attuale – si troverebbe a dover operare sul mercato con ben poche risorse finanziarie.

Ecco perché la dirigenza sta dragando già il mercato dei prestiti, ma la Supercoppa italiana permetterebbe alla squadra-mercato del club bianconero di avere un minimo margine di manovra in una sessione di mercato già di per sé complicata.