Italia-Francia, li ha divisi in due: “Da togliere subito”

Primo tempo piuttosto difficile per l‘Italia, colpita a fredda dal gol di Rabiot e più in generale in apprensione al cospetto della qualità e delle verticalizzazioni della Francia. Pur provando ad alimentare le consuete manovre di gioco, il giro palla degli uomini di Spalletti è parso lento e sterile, ristagnando soprattutto nella propria metà campo. Anche il centrocampo azzurro, che aveva giganteggiato in occasione delle ultime uscite ufficiali, sta faticando e non poco ad opporsi alle folate di Manu Koné, che dopo un primo tempo esaltante sta continuando ad imporsi da un punto di vista fisico e tecnico.

A far storcere il naso ai tanti tifosi dell’Italia che stanno commentando l’evolvere del match, è stata anche la prova di Manuel Locatelli. Il centrocampista della Juventus, che il CT dell’Italia ha deciso un po’ a sorpresa di schierare dall’inizio, ha letteralmente ‘diviso’ il giudizio di commentatori e opinionisti. Pur non facendo mai mancare il suo apporto in fase di non possesso, Locatelli non sta infatti garantendo quegli input in fase di impostazione che di solito Spalletti chiede ai suoi ‘costruttori’ di gioco. Ecco una rapida carrellata di commenti a riguardo:

Ma quanto è scarso locatelli..giocatore da serie b — Marsicano Gerardo (@Gerrysuper80) November 17, 2024

Togliere subito Locatelli che gioca su tempi diversi dai compagni.#ItaliaFrancia — bobo (@artefatti) November 17, 2024

Comunque Locatelli è scarso forte!!! #ItaliaFrancia — nicola magri (@pupillo74) November 17, 2024