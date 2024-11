Italia-Francia, forfait improvviso: Spalletti perde un titolare

Il commissario tecnico dovrà fare a meno di uno dei titolarissimi della Nazionale Azzurra per il match di questa sera a San Siro

Brutte notizie per Luciano Spalletti a pochi minuti dal match in programma questa sera al Meazza contro la Francia. L’Italia, infatti, dovrà fare a meno di uno dei suoi punti fermi in quella che sarà l’ultima gara della fase a gironi di Nations League per un improvviso problema di salute che ha colpito nelle scorse ore il calciatore.

Come confermato dalla Federcalcio Italiana, Gianluigi Donnarumma non potrà difendere i pali della selezione Azzurra questa sera contro la Francia di Deschamps a causa di un virus intestinale che lo ha colpito nella giornata odierna. Al posto del portiere del Paris Saint Germain, dunque, Spalletti manderà in campo dal primo minuto Guglielmo Vicario. Per l’estremo difensore del Tottenham, alla quarta presenza con la maglia della Nazionale Italiana, sarà dunque una grande opportunità per cercare di mettersi in mostra.

Per quanto riguarda le altre scelte di formazione, il Ct italiano va verso la riconferma del 3-5-1-1 con cui tanto bene ha fatto lo scorso giovedì contro il Belgio. Nessuna novità in difesa, mentre a centrocampo dovrebbe essere arretrato Barella al posto di Frattesi. L’interista, utilizzato da trequartista nell’ultima partita, sarà affiancato con ogni probabilità da Tonali e Locatelli. In avanti, invece, quotatissimo il giovane Daniel Maldini per agire alle spalle di Mateo Retegui.