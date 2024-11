DIRETTA Nations League, Italia-Francia | Le formazioni UFFICIALI LIVE

Ultima partita della fase a gironi della Nations League per la Selezione Azzurra di Luciano Spalletti: avversari di giornata i ‘Galletti’ francesi

L’attesa per la partita più importante del gruppo 2 della Nations League è finita: alle 20.45 scendono in campo l’Italia e la Francia per l’atto finale della fase a gironi con in palio la testa della classifica.

Quella contro i francesi non è, però, mai una sfida banale, nonostante non ci siano obiettivi importanti in ballo. Entrambe le squadre, infatti, sono qualificate ai quarti di finale della manifestazione europea, ma, dopo la sconfitta dell’andata patita a Parigi, i ‘Galletti’ vorranno sicuramente rifarsi. Gli Azzurri del commissario tecnico Luciano Spalletti arrivano a questo appuntamento dopo la convincente vittoria ottenuta a Bruxelles contro il Belgio di Domenico Tedesco: 1-0 il risultato finale, decisiva la rete del centrocampista del Newcastle Sandro Tonali. Di contro, la selezione francese, guidata dal commissario tecnico Didier Deschamps, ha pareggiato tra le mura amiche contro il fanalino di coda Israele per 0-0, regalando il primo punto agli israeliani quest’anno nella manifestazione. In palio, come detto, la testa del raggruppamento e l’onore, cosa da non sottovalutare mai nelle sfide tra Italia e Francia. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano che sarà gremito in ogni ordine di posto.

FORMAZIONI UFFICIALI ITALIA-FRANCIA

ITALIA (3-5-1-1): Vicario; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Locatelli, Tonali, Dimarco; Barella; Retegui. CT. Spalletti

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Konaté, Saliba, Digne; Guendouzi, Koné, Rabiot, Nkunku, Kolo Muani; Thuram. CT. Deschamps

CLASSIFICA GRUPPO 2: Italia 13 punti; Francia 10; Belgio 4; Israele 1

ARBITRO: Slavko Vincic (Slovenia)