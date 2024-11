Decisione UFFICIALE, la partita non si gioca: il motivo è assurdo

L’arbitro ha decretato l’annullamento del match: niente fischio d’inizio e decisione rimessa nelle mani del Giudice Sportivo

Ha dell’incredibile quanto avvenuto quest’oggi su un campo da calcio. Durante la pausa di metà novembre riservata agli ultimi impegni del 2024 delle Nazionali, infatti, non tutti i campionati in Italia si sono fermati. Nel giorno in cui la Nazionale di Luciano Spalletti dovrà disputare l’ultima gara di Nations League contro la Francia a San Siro, si sono disputate tantissime gare anche nelle serie inferiori.

Tra queste, ha contorni davvero comici quanto successo nel campionato di Promozione laziale. Il match tra Pontinia e Città di Formia Calcio, infatti, non si è disputato per la decisione del direttore di gara ancor prima del fischio d’inizio. Questo perché, come segnalato con un comunicato ufficiale dalla formazione ospite, nei controlli propedeutici al via della gara, è stata riscontrata un’anomalia alle porte presenti sul rettangolo di gioco. Queste, secondo quanto stabilito dalla terna arbitrale, presentavano un difetto di altezza: da qui la decisione di non dare il fischio d’inizio al match.

Come previsto da regolamento, infatti, entrambe le porte devono infatti rispettare delle misure ben precise: 2,44 metri in altezza per 7,32 metri in larghezza. In questo caso, come verificato dall’arbitro di giornata, le porte presenti sul Campo Sportivo Morgagni di Borgo Grappa erano decisamente più basse e dunque irregolari per consentire la regolare disputa della partita. Per questa ragione è stato ordinato il rinvio dell’incontro tra Pontinia e Città di Formia Calcio, in attesa di eventuali decisioni da parte del Giudice Sportivo attese durante i primi giorni della prossima settimana.

A tal proposito, sulla propria pagina Facebook, il Città di Formia Calcio ha comunicato ai propri tifosi quanto avvenuto questo pomeriggio sul campo del Pontinia. Questo il comunicato ufficiale nel quale si rimanda la responsabilità di ogni scelta definitiva sull’incontro al giudice sportivo: “Non avrà inizio Pontinia-Città di Formia Calcio: durante i controlli pre match, il direttore di gara ha constatato un difetto di altezza di entrambe le porte di gioco. Incontro non disputato, si attenderanno ora le decisioni del Giudice Sportivo”.