Condizioni Dia, tifosi in ansia: arriva il comunicato UFFICIALE

Alta tensione in casa Lazio per la situazione legata all’attaccante senegalese: arrivano novità ufficiali

Come spesso accade la sosta per le Nazionali causa non poche apprensioni per i club, di Serie A e non solo. Mentre la Juventus ha perso Juan Cabal per infortunio, con il colombiano che salterà sostanzialmente tutta la stagione, anche in casa Lazio sono emersi notevoli problemi.

In particolare grande è l’apprensione in casa biancoceleste per quanto riguarda la situazione legata a Boulaye Dia. L’attaccante è stato convocato dal Senegal, impegnato nelle ultime gare valide per la qualificazione alla prossima Coppa d’Africa, che si giocherà in Marocco tra il dicembre 2025 e gennaio 2026. I ‘Leoni della Teranga’ avevano già raggiunto la qualificazione dopo le prime quattro gare, ma il ct Thiaw ha deciso di convocare comunque i componenti più importanti della rosa. Tra questi anche l’attaccante della Lazio, grande protagonista in questo avvio di stagione dei biancocelesti, con cui ha siglato già 6 reti in stagione tra campionato e coppe.

Lazio, novità UFFICIALE sulle condizioni di Dia

La notizia che ha però scioccato il club biancoceleste e la sua tifoseria legata a Dia è stata quella che il centravanti ha contratto la malaria proprio durante il ritiro in nazionale.

Ora però è arrivata un’importante novità in casa biancoceleste. Il club capitolino ha diramato un comunicato ufficiale in merito a quelle che sono le condizioni dell’attaccante senegalese. Una notizia che fa sollevare l’umore sia dello staff tecnico che della tifoseria: il giocatore infatti sarà a Formello e potrà prendere parte subito agli allenamenti con la squadra. Una notizia fondamentale per il tecnico biancoceleste Marco Baroni che potrà quindi avere il giocatore subito a disposizione per quella che sarà la sfida contro il Bologna per la ripresa del campionato in programma domenica 24 all’Olimpico alle 20.45. Questo il comunicato ufficiale della società:

“La Ss Lazio comunica che, a seguito dei costanti contatti fra il Club e la federazione senegalese, nella giornata di domani il giocatore Boulaye Dia farà rientro a Roma.

Pertanto l’attaccante martedì sarà a Formello per la ripresa degli allenamenti”.