Condanna unanime per Italia-Francia: “Gesto vigliacco e ignobile, ormai è una moda”

E’ successo tutto prima del calcio d’inizio del match che si sta giocando a San Siro e valevole per la Nations League

Inizio complicato contro la Francia, per l’Italia di Luciano Spalletti, che è andata sotto pochi secondi dopo il calcio d’inizio.

Gli azzurri hanno subito il gol di una vecchia conoscenza del calcio italiano, come Adrien Rabiot, che ha battuto Vicario, di testa, su azione da corner. Ma Italia-Francia era cominciata male già prima, nel corso dell’esecuzione degli inni nazionali. Gran parte di San Siro, infatti, ha deciso di fischiare La Marsigliese. Un comportamento, questo, che purtroppo sta diventando sempre più una brutta abitudine, al quale abbiamo assistito spesso già in passato in altri stadi.

Fischi alla Marsigliese: San Siro nel mirino dei social

I fischi dei sostenitori azzurri a Milano non sono chiaramente passati inosservati e sono stati prontamente condannati, con parole forti, in maniera unanime, da giornalisti ma anche da tifosi.

Sono davvero tantissimi così i messaggi su X, contro il comportamento avuto da buona parte di SanSiro. Ecco alcuni tweet

Non ho mai capito e mai capirò il senso di fischiare un inno avversario. Sintomo di inciviltà e grave immaturità. #ItaliaFrancia — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) November 17, 2024

I fischi agli inni nazionali mi fanno salire il crimine, è avvilente che ogni volta debba intervenire qualcuno ad applaudire per fermare della gente che non sa stare al mondo Specialmente a un inno nazionale così bello — Federico (@Don_Friedkin) November 17, 2024

Fischiare l’inno della nazionale avversaria è un gesto vigliacco #ItaliaFrancia #NationsLeague — Antonio Cafagna (@antocaf) November 17, 2024

Fischiare l’inno di un altro Paese è la cosa più INCIVILE che possa accadere. Se avviene in una manifestazione sportiva è anche peggio. Il calcio è ultimo tra gli sport. Trogloditi.#ItaliaFrancia #Nazionale @FIGC @Azzurri — Saverio Voltarelli (@xavolt65) November 17, 2024

I fischi all’inno francese sono oggettivamente ignobili, pessima figura del pubblico milanese — Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) November 17, 2024

Al di là dell’antipatia che provo per i francesi fischiare il loro inno è assolutamente irrispettoso e ci fa fare una brutta figura che, sicuramente, non meritiamo. #ItaliaFrancia #NationsLeague — 🇮🇱🤍🖤🇮🇹Natsu 夏 🇯🇵🖤💙🇷🇺 (@Stefania_1972) November 17, 2024

Quanto sono brutti e tristi i fischi all’inno nazionale dell’avversario.

Ricordo che fino a qualche anno fa erano rari, ora pare diventata una moda…#ItaliaFrancia — Mirko Calemme (@mirkocalemme) November 17, 2024

I soliti trogloditi che fischiano l’inno nazionale della squadra avversaria.

Solo in Italia #ItaliaFrancia — Pippo Russo (@Pippoevai) November 17, 2024