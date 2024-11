La Juve scova il talento in Francia: è il sostituto perfetto per Cabal

L’infortunio del difensore colombiano è stata una tegola pesante per Thiago Motta, che ora vuole un sostituto a gennaio

La Juve è in fase di costruzione e la mano di Thiago Motta è ben visibile sul gioco della squadra, che ha assimilato con il passare delle settimane lo stile e gli intenti tecnici dell’ex Bologna. Ora è un altro il problema principale per trovare continuità in campo e corrisponde agli infortuni che stanno dilaniando l’allenatore e lo costringono spesso ad avere poche forze a disposizione.

Il reparto dove la coperta è più corta, allo stato attuale delle cose, è sicuramente la difesa. La retroguardia ha perso molto presto Gleison Bremer, e proprio quando si stava imponendo come uno dei centrali migliori in circolazione – non solo in Italia. Come se non bastasse, Motta dovrà fare a meno anche di un centrale di grande valore come Juan Cabal.

Il colombiano è arrivato la scorsa estate dal Verona dopo un serrato duello di calciomercato con l’Inter e il suo nuovo allenatore ha capito subito come sfruttarlo al meglio, schierandolo come terzino sinistro bloccato o come centrale. Dopo il grave infortunio al ginocchio, Motta ha perso un elemento fondamentale per il suo gioco e ora Giuntoli dovrà sostituirlo al meglio.

La Juve pensa a Mawissa in difesa: chi è e come gioca

Christian Mawissa potrebbe essere il profilo giusto per rinforzare la difesa della Juve. Ha soli 19 anni, ma si sta già imponendo con il Monaco, tanto che l’abbiamo già visto in azione nel match contro il Bologna in Champions League. Abbina una buona fisicità a una discreta qualità tecnica, anche se può migliorare in tutti i fondamentali.

Ciò che lo contraddistingue è essere un vero e proprio jolly difensivo, visto che può occupare tutte le posizioni in una linea a quattro. Il suo piede preferito è proprio il mancino, esattamente come Cabal, e non avrebbe problemi a imporsi come laterale basso.

Quello per lui è un investimento per il futuro, anche se la sua valutazione ha già superato i 10 milioni di euro e ha un contratto con il Monaco che scadrà solo a giugno 2029.