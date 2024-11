Dalla Roma alla Juve: Giuntoli spiazza tutti

La Juventus inizia già a pensare al futuro, non solo in difesa. Torna di moda una vecchia conoscenza per l’attacco della compagine bianconera: arriva l’annuncio

La sosta per gli impegni delle nazionali è un buon momento per tirare le somme relativamente alla prima parte di stagione giocata finora. Lo sta facendo anche la Juventus, attualmente sesta a soli due punti dalla capolista Napoli.

I bianconeri di Thiago Motta sono ancora a caccia della propria evoluzione migliore in virtù di una squadra comunque giovane in alcune zone del campo e rinnovata anche dallo scorso mercato estivo. Eppure la sensazione che possa esserci ancora qualcosa da puntellare per il prossimo futuro aleggia dalle parti di Torino.

Giuntoli e soci dovranno infatti guardarsi intorno soprattutto in difesa dopo i brutti infortuni di Bremer prima e Cabal poi, non potranno che alterare le strategie in entrata dei bianconeri. A tal proposito ha fatto il punto il giornalista Luca Momblano, che a ‘Juventibus’ ha evidenziato: “Sui difensori c’è bagarre, va virata una riga su Dragusin e una riga anche su Dier. Su Kiwior invece la storia è diversa e nel caso specifico è il giocatore che spinge per andarsene, perché scontento di quanto poco utilizzato. La Juve potrebbe fare leva su questo, ma da quello che mi risulta il polacco non è il nome in cima alla lista dei desideri di Giuntoli”.

Calciomercato Juventus, colpo di scena in attacco: spunta Schick

Al netto però delle esigenze difensive, non vanno esclusi movimenti in attacco, dove pure potrebbe essere inserito qualche elemento che possa fungere da alternativa di rilievo a Dusan Vlahovic.

Lo stesso Momblano in relazione all’attacco del futuro e sui possibili movimenti ha ammesso: “Sto lavorando su diverse piste e nelle scorse ore mi è arrivato il nome di Patrik Schick”.

Tornerebbe quindi di moda il profilo dell’attaccante ceco del Bayer Leverkusen che quest’anno non sta trovando grandissima continuità dal punto di vista dell’impiego e del rendimento. Per Schick, vecchia conoscenza della Serie A, finora sono arrivati 4 gol totali, uno solo dei quali in Bundesliga. In campionato peraltro ha messo insieme solo otto apparizioni con un complessivo di 217 minuti giocati. Il classe 1996 è inoltre in scadenza a giugno 2027.