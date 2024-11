Barella tiene in ansia Inzaghi: scatta l’allarme

Dopo aver saltato le prime due soste della stagione Nicolò Barella ha ritrovato la Nazionale. Il centrocampista dell’Inter è però incappato in un piccolo problema

È tornato a brillare alla grande in Nazionale Nicolò Barella, rientrato alla corte di Luciano Spalletti e subito titolarissimo e fondamentale per il gioco degli azzurri.

Vittoria importante quella dell’Italia in trasferta contro il Belgio in attesa di chiudere al meglio il girone di Nations League con l’ultima uscita. 79 minuti di intensità e buon calcio quelli messi sul piatto dal centrocampista dell’Inter, che dopo aver saltato le prime due soste stagionali ha finalmente avuto modo di tornare al centro del progetto degli azzurri.

Contentissimo Spalletti, mentre resta leggermente più in ansia Simone Inzaghi, che spera di riavere il proprio mediano nelle migliori condizioni possibili. Dalla gara di giovedì vinta in terra belga è infatti arrivata anche una mezza brutta notizia riguardante proprio Nicolò Barella.

Inter, ansia per Barella: contusione ai flessori della coscia destra

L’Inter spera di ritrovare Barella, così come gli altri nazionali in giro per il mondo, al meglio in vista della lunga cavalcata che ancora attende la squadra allenata da Simone Inzaghi.

A margine della vittoria contro il Belgio però Barella ha subito una contusione ai flessori della coscia destra. La sua situazione sarà ad ogni modo valutata oggi, nella seduta pomeridiana alla Pinetina. Va infatti capito se lo stesso Spalletti potrà averlo a disposizione in vista dell’ultima gara contro la Francia in programma domani sera.

A dispetto della qualificazione già ottenuta infatti il ct ha tutta l’intenzione di mettere in campo la miglior formazione possibile per portare a casa un altro risultato positivo.

In questo senso c’è attesa per il piccolo problemino di Barella: nessun allarme particolare però un piccolo campanello anche per l’Inter sicuramente da tenere sotto osservazione.