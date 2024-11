Roma, Ghisolfi: “Ranieri era la nostra priorità, ecco perché l’abbiamo scelto”

Il ds della Roma Florent Ghisolfi ha parlato in conferenza stampa accanto a Claudio Ranieri, scelto da lui e dai Friedkin come nuovo allenatore

È stata la giornata di Claudio Ranieri, che si è presentato come nuovo allenatore della Roma. Il tecnico testaccino è tornato a Trigoria, scelto e voluto anche e soprattutto dal ds Florent Ghisolfi.

“Buongiorno a tutti, grazie per essere qui oggi in tanti. Parlo anche a nome della famiglia Friedkin in questa giornata molto importante. Non c’è bisogno presentare mister Ranieri. Il momento è importante, la Roma ha bisogno di esperienza e di tornare alle sue radici. Conosce la squadra e il club, ha esperienza internazionale e abbiamo ritenuto fosse la persona giusta per questo progetto. Non sarà solo l’allenatore ma anche tutta la futura dirigenza della Roma in questo progetto voluto dalla famiglia Friedkin e dal club”.

È stato lei a spingere per l’arrivo di Raneri? “È stata una scelta importante e presa con la famiglia Friedkin”.

Cosa avete chiesto a Ranieri? “Di fare il possibile. Arriva in un momento difficile e dobbiamo rimontare in classifica facendo le scelte giuste”.

Cosa l’ha convinta di Ranieri? “Tutto. Ha grande umanità, conosce la Roma. Passerà con noi questi mesi, poi sarà nel comparto dirigenziale”.

Mercato? “Prima dovrà toccare con mano il mister, poi si parlerà del resto”.

Quanto sarà centrale nel mercato Ranieri? “Come ha detto Ranieri, lui rientra come parte centrale del progetto. Si tratta di due fasi, ora da mister e poi dirigente. Lui è una parte integrante del progetto”.

Ha ricevuto altri no prima di chiamare Ranieri? “Claudio era la nostra priorità”.