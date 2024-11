“Prima l’estero poi la Juventus”: il piano di Inzaghi gela l’Inter

Annuncio sorprendente sul futuro di Simone Inzaghi. C’è chi lo vede in prospettiva anche sulla panchina della Juventus: le ultime

La scorsa estate l’Inter ha rinnovato il contratto di Simone Inzaghi fino al 2026 dopo la straordinaria annata che ha portato Lautaro e soci a dominare e vincere lo scorso campionato.

Con lo scudetto cucito sul petto i nerazzurri stanno quindi provando a difendere lo scettro di campioni d’Italia alla luce di una concorrenza fitta e combattiva, capace di andare a mettere i bastoni tra le ruote alla compagine milanese. Si prospetta quindi una lunga battaglia con Inzaghi chiamato a provare a fare il bis dopo il successo dello scorso anno di cui è stato uno degli artefici principali.

Sullo scudetto, ed in generale sulla crescita messa in atto dall’Inter, c’è senza dubbio impressa la firma dell’allenatore piacentino. Inzaghi ha infatti regalato una grande identità alla propria squadra sia in termini di gioco che di carattere. Un lavoratore che ha colpito nel segno tanto i calciatori quanto i tifosi interisti, ormai estremamente legati alla sua figura.

Farebbe quindi strano vedere un moderno simbolo dei successi dell’Inter come Inzaghi legato in un futuro ad una squadra rivale. Uno scenario questo che è stato prospettato da Emiliano Viviano.

Calciomercato Inter, Viviano confessa: “Inzaghi prima o poi alla Juve”

Intervenuto ai microfoni di ‘TvPlay’ in diretta, Viviano ha quindi ammesso come vede sul lungo periodo anche un’avventura dello stesso Inzaghi alla Juventus.

Uno scenario impensabile ad oggi e che farebbe di certo storcere il naso ai tifosi meneghini. Sulla questione però il portiere ex Fiorentina si è espresso in maniera piuttosto netta: “Secondo me prima o poi ci va. Inzaghi fa Inter, estero e poi torna in Italia alla Juve”.

Un percorso particolare quello immaginato da Viviano che quindi farebbe passare l’attuale allenatore dei nerazzurri prima da un’esperienza all’estero per poi tornare in Serie A con un’eventuale approdo proprio alla Juventus, lì dove oggi è al lavoro Thiago Motta.