Lo portano via alla Fiorentina: assalto a Moise Kean già a gennaio

La Liga mette gli occhi su Moise Kean, per il bomber si fa avanti un top club: la minaccia per la Fiorentina

Voleva confermare anche in Nazionale il momento magico che sta vivendo con la Fiorentina, Moise Kean, ma non è riuscito, nel finale di partita contro il Belgio, a sfruttare alcune situazioni favorevoli che gli sono capitate. Potrà comunque provare a rifarsi contro la Francia, per lanciare la sfida a Retegui per il ruolo di centravanti della selezione azzurra.

E’ comunque uno dei giocatori più in forma di questo inizio di stagione, il classe 2000, con un rendimento che sta sorprendendo anche i suoi più irriducibili estimatori. Ha avuto una carriera fin qui caratterizzata di alti e bassi, Kean, con alcuni interessanti exploit e momenti di pausa improvvisi. Come il mortificante zero alla casella gol segnati nella scorsa stagione, alla Juventus. Quella Juventus che non ha inteso puntare su di lui, cedendolo alla Fiorentina. Che ora si gode un attaccante da 11 gol in 14 presenze tra campionato e coppe.

Kean non serba rancore ai bianconeri, come ha raccontato in questi giorni, e ora punta a continuare nella sua crescita. Che non è certo passata inosservata non solo in Italia, ma in tutta Europa. Con un club spagnolo pronto a bussare ai viola.

Calciomercato, l’Atletico Madrid ritorna alla carica per Kean dopo un anno

Si tratta dell’Atletico Madrid, che sta seguendo molto da vicino le gesta del giocatore. E pare voler seriamente investire su di lui come attaccante per il futuro.

Dalle parti dei ‘Colchoneros’, si tratta di un profilo che è sempre piaciuto. Che anzi, come si ricorderà, poteva già vestire la maglia dell’Atletico a gennaio, se il trasferimento dalla Juventus non fosse saltato all’ultimo per problemi durante le visite mediche. Ora, è tutto molto diverso e Kean è più in forma che mai. Secondo il portale spagnolo ‘Fichajes.net’, gli spagnoli potrebbero muoversi già nel mercato invernale, approfittando che la clausola rescissoria da 52 milioni di euro nel contratto che lega l’attaccante ai viola vale soltanto nel mese di luglio.