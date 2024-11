Lione retrocesso in Ligue 2, Cherki sbarca in Serie A

Il calciatore è pronto a lasciare la Ligue 1 dopo i guai finanziari del suo club. E’ un’occasione per i top team del massimo campionato

Il comunicato diramato in Francia dalla Direzione Nazionale di controllo e gestione (DNCG) è una mazzata tremenda per il Lione. Uno dei club storici del calcio transalpino è stato retrocesso temporaneamente in Lingue 2, ma dovrà anche fare i conti con il blocco del mercato invernale oltre che ad un controllo rigido in termini di conti.

L’OL è dunque chiamato a migliorare la propria situazione finanziaria per scongiurare la serie B francese. E’ facile, dunque, prevedere che gennaio sarà un mese intenso per il club, chiamato a mettere in ordine i conti, magari anche attraverso la cessione di qualche pezzo pregiato. I giocatori interessanti che hanno mercato, d’altronde, non mancano e il Lione è dunque pronto a sacrificare qualche prezzo pregiato. Tra questi ci sono certamente il classe 2000, Maxence Caqueret, la punta Georges Mikautadze e l’ala Ernest Nuamah. Il profilo che ha più mercato, però, è sicuramente Rayan Cherki.

Serie A, occasione Cherki: è sfida tra Milan e Juventus

Il fantasista classe 2003, da tempo nel giro delle nazionali transalpine, è sul taccuino dei grandi club europei che ne stanno monitorando la sua crescita.

Qualche estate fa il suo nome è stato accostato anche al Real Madrid, ma oggi la sua destinazione potrebbe essere un’altra. Cherki, che lo scorso 17 agosto ha compiuto 21 anni, in stagione ha collezionato undici presenze, tra Ligue 1 ed Europa League, segnando due reti e realizzando tre assist. Il calciatore è stato utilizzato da trequartista ma anche da esterno, sia a destra che a sinistra. A monitorare la situazione legata al talento francese ci sono diversi club. Soprattutto in Premier League in molti hanno drizzato le orecchie. L’Arsenal così come il West Ham e l’Aston Villa possono essere delle destinazioni possibili per Cherki. Non è da escludere, però, che sbarchi in Italia: il talento 2003 può far gola al Milan, che non ha un vice Pulisic nel ruolo di trequartista, ma anche alla Juventus con Giuntoli, che vorrebbe regalare un nuovo giocatore d’attacco a Thiago Motta.