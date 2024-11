Juve, che errore sul mercato: ora ha in mano la Nazionale

In tanti nell’ambiente Juventus cominciano a rimpiangere la cessione di uno dei suoi talenti che ora fa la fortuna di un’altra big

L’Italia va, procede spedita verso l’ennesima fase finale della sua storia in Nations League, che dopo la vittoria in casa del Belgio è diventata anche matematica. Domenica contro la Francia basterà un pareggio per essere sicuri anche del primo posto. Una Nazionale completamente rinata dalle macerie dell’Europeo, Spalletti ha azzerato tutto e ricominciato dando un’impronta chiara in campo ma anche nelle convocazioni. E anche le prospettive sono di colpo migliorante sensibilmente, visto che tanti calciatori sono ancora giovani. E altri ne stanno arrivando grazie alle prestazioni in campionato.

Ovviamente Kean e Retegui sono gli esemi più lampanti di quelli che stanno facendo grandi cose in Serie A, ma anche Buongiorno e Di Lorenzo si sono confermati alla grande. Ieri i due giocatori del Napoli sono stati probabilmente i migliori in campo insieme ai vari Tonali e Barella sempre più leader. E proprio a centrocampo Spalletti ha sempre più certezze, potendo contare ora anche su uno dei mediani più in forma del momento, Nicolò Rovella. Con la Lazio è diventato ormai un perno assoluto, ha una condizione psicofisica incredibile e anche all’esordio azzurro ha convinto tutti. A cominciare dal ct che lo ha elogiato, i social e dagli stessi telecronisti e opinionisti: “Grandissima prestazione”, grida Adani. “Mi è piaciuto tantissimo all’esordio in trasferta su un campo difficilissimo, ha tenuto le fila del gioco dell’Italia dal basso sempre con qualità”, ha aggiunto Stramaccioni. I tifosi biancocelesti ne sono innamorati e lui ricambia alla grande, tanto da sentirsi “laziale al 100% e sarà per sempre così”. E in queste settimane diversi tifosi, e magari non solo, alla Juventus si stanno un po’ mangiando le mani.

Rovella rimpianto Juve: perché è stato ceduto

Rovella è stato acquistato dalla Juventus a gennaio 2021 per 18 milioni più 2 di bonus nell’ambito dell’operazione che ha visto trasferirsi in rossoblù Portanova (10 milioni più 5) e Petrelli (circa 8 milioni più 5). Ma l’allora 20enne centrocampista è rimasto in prestito al Grifone fino a giugno 2022. Poi il rientro alla base, appena tre presenze con la maglia bianconera e poi il nuovo prestito, stavolta al Monza. L’ottima stagione in Brianza gli vale l’investimento della Lazio, che lo prende nell’estate 2023 in prestito per due anni con obbligo di riscatto fissato a 17 milioni e l’ok di Giuntoli da poco insediato.



Lo scorso anno qualche infortunio di troppo e la stagione pessima della Lazio gli danno qualche difficoltà, anche se le qualità sono evidenti da subito. In queste settimane la condizione fisica top gli ha permesso di venir fuori come uno dei migliori centrocampisti del campionato. E pensare che la Juventus ha speso fior di milioni per sistemare quello stesso reparto: è arrivato Thuram per 20 milioni più bonus, Koopmeiners per oltre 50 milioni e Douglas Luiz per la stessa cifra. Certo, sono giocatori completamente diversi con ruoli e caretteristiche differenti. Ma vista la corsa alla ristrutturazione di quel reparto, in ottica di valorizzazione giovani di sicuro Rovella poteva essere un calciatore su cui puntare. Anche se la sua partenza è stata anche per ragioni di bilancio. Ma tanti tifosi lo hanno sottolineato sui social: “Uno di quelli che la Juve doveva tenere”. E invece se lo gode la Lazio che ha fatto un grande colpo per un giocatore che ora vale anche di più dei 17 milioni già fissati.