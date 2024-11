Infortunio e addio 2024: UFFICIALE, salta Inter e Juve

Comunicato ufficiale del club: c’è la lesione. Il ritorno in campo del calciatore è previsto all’inizio del prossimo anno

L’infortunio rimediato in Nazionale non è quelli banali, che necessitano poco tempo per la guarigione. No, è piuttosto serio, tanto che il suo ritorno in campo è previsto all’inizio del nuovo anno.

Circa sei settimane di stop. Un mese e mezzo servirà ad Amir Richardson per tornare a disposizione di mister Palladino. Il centrocampista della Fiorentina si è fatto male col suo Marocco, che lo aveva convocato per le gare di qualificazione alla Coppa d’Africa contro Gabon e Lesotho.

Come specifica il comunicato ufficiale del club di Commisso, “Gli esami strumentali effettuati hanno evidenziato una lesione di secondo grado a carico del muscolo soleo della gamba destra”. Per Richardson stop intorno ai 45 giorni, dunque addio al 2024 in anticipo. Il centrocampista rischia di saltare una decina di partite, tra cui i big match contro Inter e Juventus.