Grande ritorno di Tonali in Serie A: scelta fatta per la squadra

Serata speciale per Sandro Tonali con il gol in Nazionale, ora il calciomercato si accende di nuovo su di lui: l’indizio sul ritorno nel nostro campionato

Ha vissuto un periodo molto difficile, Sandro Tonali, con la lunga squalifica dopo il caso calcioscommesse. Terminato il suo stop, il centrocampista è tornato a fare ciò che sa fare meglio in mezzo al campo e il suo ritorno, in Nazionale, si è avvertito eccome. Suggellato dal gol realizzato contro il Belgio in Nations League.

Prima rete realizzata in Nazionale, di cui, al rientro, è tornato subito un inamovibile. Impossibile tenerlo fuori per Spalletti, che può giovarsi delle sue grandi doti da giocatore box-to-box. Nelle gare di Nations League, l’ex Milan è stato sempre tra i migliori e dimostra di non aver certo perso lo smalto.

Se lo godono nuovamente anche i tifosi del Newcastle, ma sanno che su di lui si è riacceso l’interesse di tanti club importanti. E naturalmente anche di quelli di Serie A, dove i rimpianti per la partenza di un simile talento sono di certo numerosi. Non è detto che in un prossimo futuro per il bresciano non possa esserci un ritorno alle nostre latitudini.

Tonali e il Milan di nuovo insieme: il verdetto è chiaro

Uno scenario che abbiamo già provato ad ipotizzare, nella redazione di Calciomercato.it, proponendo il nostro consueto sondaggio su ‘X’. Chiedendo ai nostri utenti a quale squadra tra le big Tonali servirebbe maggiormente.

Inevitabilmente, si è scatenata la nostalgia dei tifosi del Milan, dove in questo momento qualcosa sembra mancare a centrocampo nella capacità di filtro. L’opzione di un ritorno in rossonero è stata votata dal 43,3% dei partecipanti al sondaggio. Staccando nettamente Inter (26,7%) e Juventus (23,3%). Quasi snobbata del tutto l’ipotesi Napoli, che ha raccolto appena il 6,7% dei voti.