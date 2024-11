Festival del Calcio Italiano, domani la 13esima edizione: il programma completo della giornata – Calciomercato.it

Nuova edizione del Festival del Calcio Italiano, domani a Latina: rassegna con tutti gli appuntamenti e gli incontri con figure importanti del mondo dello sport e non solo

Anche durante la pausa per le nazionali, che sospende il normale calendario di campionati e coppe, il calcio non si ferma mai. Ed è forse proprio questa l’occasione giusta per celebrarlo, tramite una nuova edizione di una kermesse diventata appuntamento tradizionale degli eventi extra campo legati allo sport più amato dagli italiani. Si svolgerà domani, a Latina, la 13esima edizione del Festival del Calcio Italiano.

Una giornata all’insegna di racconti di sport e non soltanto, con l’intero calendario degli eventi che si svolgerà presso la Sala De Pasquale del Comune di Latina, in Piazza del Popolo. Si partirà alle ore 10.00, con la conferenza stampa del Gran Galà del Calcio che farà da presentazione alla manifestazione, per poi lasciare spazio alle voci di tanti protagonisti di spessore.

Dalle 10.45, sul palco ci sarà Delio Rossi, ex allenatore, tra le altre, di Lazio, Sampdoria e Fiorentina, a raccontare le sue esperienze e aneddoti legate alla sua lunga carriera in panchina, ma non soltanto. Seguirà, dalle 11.45, la presentazione del libro di Paquito Catanzaro dal titolo “Il Dio del pallone. Ascesa e caduta di Diego Armando Maradona nella letteratura”.

Dopo una pausa, si riprenderà, nel pomeriggio, a partire dalle ore 16.00, con la presentazione di un altro volume, a firma Gianluca Atlante, dal titolo “Vincenzo D’Amico. Volevo giocare nella Lazio“. Alle 17.00, sarà la volta di un altro allenatore di grande esperienza per raccontarsi: Mario Somma, allenatore che vanta esperienze sulle panchine, tra le altre, di Empoli e Brescia. In chiusura di giornata, spazio, dalle 17.45, alla ‘Fair Play School Latina’ per l’evento sociale di Calcio Senza Frontiere, e dalle 18.15 alla cerimonia di premiazione per gli Sport Marketing Awards.