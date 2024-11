Dybala torna alla Juve, il messaggio ufficiale scatena i tifosi

Paulo Dybala di nuovo in bianconero, segnali per un ritorno dell’argentino a Torino: messaggi particolari alla ‘Joya’

Non è stata una storia d’amore banale, quella tra Paulo Dybala e la Juventus. L’argentino ha vissuto sette anni davvero molto intensi e importanti in maglia bianconera, stagioni segnate da tanti successi e da numeri di altissimo livello.

115 gol in 293 presenze totali, a coronare un percorso fatto di 5 scudetti, 4 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane. Non solo i numeri, ma anche le prestazioni e le giocate della ‘Joya’, dalle parti dell’Allianz Stadium, sono rimaste negli occhi e nel cuore di molti. Anche adesso che, da tempo, l’argentino indossa un’altra maglia. Rivali in campo sì, nemici mai.

Dall’estate 2022, quando lasciò Torino a parametro zero per trasferirsi alla Roma, in molti nell’ambiente hanno continuato a seguire con grande affetto le sue gesta. E del resto è impossibile non ricordare con quanta emozione Dybala e il pubblico si salutarono vicendevolmente all’ultimo match casalingo disputato in maglia bianconera. Perciò, più di qualcuno continua a pensare a un ritorno alla Juventus, anche per via del momento difficile che l’attaccante sta vivendo in giallorosso, con una permanenza ancora tutta da scrivere nella Capitale.

Juventus, tutto l’amore dei tifosi per Dybala: “Fatelo tornare”

In una giornata particolare, quella del 31esimo compleanno di Dybala, dai canali social della Juventus è arrivato un messaggio di auguri per il grande ex. Inutile dire che si è trattato di un post molto partecipato dalla community.

Sono stati in tanti a rispondere con entusiasmo agli auguri all’argentino, ma non soltanto. In moltissimi hanno chiesto a gran voce un ritorno alla Juventus. “Riprendetelo”, “Fatelo tornare”, “Ci manchi” e tanti altri messaggi del genere. Ecco una carrellata delle risposte giunte su ‘X’ al post bianconero dedicato a Dybala:

