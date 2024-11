“Disastri economici”: mercato tutto in salita per la Juve a gennaio

La Juventus dovrà intervenire sul mercato dopo gli infortuni di Bremer e Cabal: la situazione del bilancio bianconero non è però delle migliori

La Juventus perde anche Cabal fino al termine della stagione. Impietoso il bollettino dal J-Medical per il difensore colombiano, che nel ritiro della sua nazionale ha rimediato la rottura del legamento crociato del ginocchio.

Come per il compagno di squadra Bremer, l’ex Verona sarà costretto a restare ai box per diversi mesi e tornerà disponibile soltanto la prossima estate. Un’altra tegola pesante per Thiago Motta, con la coperta in difesa adesso cortissima per l’allenatore bianconero. La dirigenza della Juve interverrà a gennaio, con il Dt Giuntoli pronto a rimpolpare il reparto arretrato della ‘Vecchia Signora’ alla riapertura del mercato. Diversi nomi sul taccuino dei dirigenti della Continassa, anche se non sarà facile trovare il profilo più idoneo considerando anche lo stato delle finanze bianconere.

Giovanni Cobolli Gigli, vista la situazione, ha un’idea precisa a proposito: “Se la Juventus con questi infortuni è fuori dalla lotta scudetto? Di certo dovrà stringere i denti, in attesa di far tornare Danilo ad alti livelli. Sarebbe una risorsa in più, anche se a gennaio ci sarà bisogno di un colpo. Un bel guaio visto che la Juve dovrebbe stare molto attenta al bilancio, dopo i disastri economici della gestione Agnelli – sottolinea l’ex presidente bianconero a ‘Radio Punto Nuovo’ – Da tifoso della Juve sono comunque contento che si è accorciata la classifica lì in alto, ma è ancora lunghissima. Il Napoli, però, mi sembra avere qualcosa in più delle altre in questo momento”.

Cobolli Gigli sulla corsa scudetto: “Il Napoli ha qualcosa in più delle altre, lavoro clamoroso di Conte”

Cobolli Gigi dice la sua anche sulle ultime polemiche arbitrali dopo Inter-Napoli: “Nella diatriba tra De Laurentiis e Marotta ci vedo tanta politica. Un errore però dell’arbitro non deve essere strumentalizzato a questa portata, magari anche per la lotta scudetto”.

L’ex numero uno della Juventus dà infine un consiglio ad Antonio Conte: “Le chiamate errate di un arbitro fanno parte del gioco, vanno accettate quando ti vanno a favore come ad Empoli e a sfavore come a Milano. Conte sta facendo un lavoro clamoroso, ha ravvivato una squadra e un ambiente in ginocchio. Quindi si godesse questi risultati, senza badare troppo a polemizzare”.