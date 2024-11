Conte lo rimanda nella Capitale: bocciatura immediata

Il tecnico del Napoli non vuole più aspettarlo ed è pronto a rispedirlo a casa: l’acquisto è da considerare sbagliato

Il Napoli è riuscito a conservare il primo posto in classifica nonostante il trittico di sfide che ha dovuto affrontare nelle ultime settimane: Milan, Atalanta e Inter hanno portato quattro punti agli azzurri, costretti a subire la seconda sconfitta stagionale contro i bergamaschi, ma capace di espugnare il campo dei rossoneri e tenere botta ai campioni d’Italia.

Una tripla sfida che ha chiarito come la squadra di Conte possa competere per il vertice fino alla fine, anche se alcune cose da sistemare sono apparse evidenti. Una riguarda la condizione di Romelu Lukaku: nonostante i quattro gol e i quattro assist confezionati finora, il belga è apparso non capace di incidere nei momenti topici e, sia contro l’Atalanta che contro l’Inter, è stato totalmente annullato dai suoi marcatori (Hien e Acerbi).

Bisognerà trovare un rimedio a questo problema, ma anche lavorare ancora più duramente sulla fase difensiva. La retroguardia è diventata imbattibile o quasi, con Buongiorno e Rrahmani tra i migliori difensori della Serie A. Il problema però è che dietro di loro non ci sono sostituti all’altezza.

Calciomercato Napoli, il Real Madrid si riprende Marin

Juan Jesus è reduce da una stagione deludente e non è considerato un ricambio all’altezza del due titolare e Conte non vede pronto Rafa Marin.

Il giovane difensore spagnolo è arrivato quest’estate con grandi aspettative, ma il tecnico del Napoli lo ha utilizzato soltanto in coppa Italia contro il Palermo, relegandolo in panchina nelle altre uscite degli azzurri. Una situazione che potrebbe evolversi anche in maniera sorprendente, considerato che il Real Madrid ha la necessità di intervenire in difesa dopo l’infortunio di Militao e quello di Carvajal. Rafa Marin, stando a quanto riportato da ‘fichajes.com’, potrebbe diventare un’ottima soluzione e sarebbe ben visto anche dai tifosi del Real.

Lo stesso calciatore potrebbe essere tentato dal tornare a Madrid, considerato lo spazio nullo che ha avuto finora a disposizione in maglia azzurra. Ipotesi da tenere in considerazione per Rafa Madrid l’avventura a Napoli potrebbe chiudersi dopo appena sei mesi.