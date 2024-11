Allegri a sorpresa: annuncio sul futuro e messaggio a Giuntoli e Thiago Motta

Torna a parlare Massimiliano Allegri, il tecnico livornese a 360 gradi sui suoi progetti futuri e con qualche dichiarazione sulla Juventus

Stagione fin qui molto equilibrata ed interessante, in Serie A, con un torneo che in testa vede diverse squadre in pochissimi punti. C’è anche la Juventus iscritta al gran ballo scudetto, o almeno questa è l’impressione, con i bianconeri allenati da Thiago Motta che stanno provando a inserirsi nel pieno della lotta, distanziati di sole due lunghezze dal Napoli capolista. Nel frattempo, osserva dal di fuori con grande interesse Massimiliano Allegri.

Dopo aver detto addio ai bianconeri la primavera scorsa, il tecnico livornese per il momento è ancora senza una squadra. Ci sono stati diversi rumours che lo hanno riguardato nelle scorse settimane, che non sono per il momento sfociati in nulla di concreto. Il nome di Allegri era tra i papabili anche per la Roma, come raccontato su Calciomercato.it, anche se tra lui e i giallorossi i discorsi, come abbiamo spiegato, non sono stati approfonditi più di tanto.

Del suo futuro, il diretto interessato a parlato a ‘Striscia La Notizia’. Raggiunto dall’inviato Valerio Staffelli, ha ricevuto il celebre ‘Tapiro d’Oro’. Ma ai microfoni si è mostrato piuttosto tranquillo, pur non avendo ancora una squadra in questo momento.

Allegri sorride nonostante il ‘Tapiro’ di Striscia la Notizia: “Sto bene anche in vacanza”

“Attapirato? No, sto bene anche in vacanza“, ha spiegato, divertito, all’inviato del tg satirico, rispondendo a una prima domanda sul suo futuro.

Con il suo consueto stile, Allegri ha liquidato con una battuta le piste che potevano portarlo verso la Premier League. “C’era la Manica, mi mancavano i braccioli per nuotare in mare fino a lì…”, ha spiegato. Rilasciando anche delle dichiarazioni interessanti sulla sua ex squadra, la Juventus.

“Esonerato per colpa di Giuntoli? Assolutamente no, rimango sempre molto affezionato alla mia ex squadra e le auguro il meglio”, ha affermato sui rapporti con il dt bianconero. E sul rendimento della squadra di Thiago Motta ha glissato: “Sono stato a vedere il tennis, mi sono divertito molto”.