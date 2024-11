Addio Vlahovic a gennaio: la cifra dell’affare sorprende

Dusan Vlahovic e la Juventus, strade che possono separarsi nel mercato invernale: i dettagli che spiazzano

Nella Juventus di questo inizio di stagione, i bianconeri stanno cercando una crescita graduale, a livello di prestazioni e di risultati, per poter lottare fino alla fine per tutti i traguardi. Il trend degli uomini di Thiago Motta è incoraggiante e sta ottenendo buone cifre anche Dusan Vlahovic, che fino a questo momento è giunto a 9 reti in stagione.

Un discreto bottino per il centravanti serbo, chiamato in questa fase a sforzi supplementari, in certi momenti, per l’assenza di alternative là davanti stante l’infortunio di Milik. Anche se Thiago Motta sta provando a gestire per quanto possibile il suo minutaggio. In ogni caso, viste le aspettative che poggiano su di lui, ci si attende sempre qualcosa di meglio.

Per quanto concerne l’attaccante, c’è un altro tema che tiene banco ed è quello del suo rinnovo di contratto. Per il rinnovo di Vlahovic, la Juventus vorrebbe stringere i tempi, come raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, ma trovare l’intesa, cifre alla mano, non sarà facile. I bianconeri vorrebbero un prolungamento al ribasso, ma l’entourage del giocatore pare di diverso avviso. E così, le strade potrebbero separarsi. Forse, anche prima del previsto.

Juventus, l’annuncio in diretta sulla cessione di Vlahovic: “Bastano 40 milioni”

Secondo il giornalista Luca Momblano, intervenuto a ‘Juventibus’, la Juventus potrebbe valutare una cessione di Vlahovic addirittura nel mercato di gennaio.

Ci sarebbe una strategia ben precisa dietro tutto questo. “La Juventus vuole assolutamente evitare un altro caso Chiesa – ha spiegato Momblano – La situazione contrattuale di Vlahovic è un problema da risolvere quanto prima. Dunque se a gennaio arrivasse una offerta di un certo tipo, la cessione verrebbe valutata. Naturalmente, c’è la consapevolezza di non poter richiedere cifre folli, ma dai 40 milioni in su la società sarebbe orientata ad accettare”. Va da sé, che la Juventus dovrebbe prima trovare il sostituto del serbo, però, per acconsentire alla sua partenza a metà della stagione.