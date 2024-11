Trenta milioni sono troppi, la Juventus ha un piano per il difensore

Giuntoli deve acquistare subito un centrale, ma fa i conti con la mancanza di budget: l’idea per aggirare l’ostacolo

E adesso bisogna fare in fretta e farsi trovare pronti almeno per la Supercoppa italiana. La Juventus deve spingere il piede sull’acceleratore dopo la doppia tegola: prima Bremer, poi Cabal, una doppia lesione del legamento crociato che ha dimezzato di fatto la difesa di Thiago Motta.

A Giuntoli l’arduo compito di trovare due calciatori che da gennaio possano dare una mano alla causa, con la missione di chiudere i colpi il prima possibile considerato che ad inizio gennaio ci sarà anche la semifinale della Supercoppa Le idee alla dirigenza bianconera non mancano di certo: si parte dall’ex Inter Skriniar si passa per Dragusin e si arriva a Lucumì, Bijol e Hancko.

Proprio lo slovacco, attualmente in forza al Feyenoord, ma con un’esperienza in Serie A con la maglia della Fiorentina, potrebbe essere uno dei nomi da tenere in maggior considerazione anche se l’affare non è certo dei più semplici. Colpa anche della valutazione che il club olandese fa del 26enne: trenta milioni di euro.

Juventus, 30 milioni per Hancko: il piano di Giuntoli

Una cifra che la Juventus non può spendere, almeno non a gennaio quando dovrà intervenire almeno con un altro difensore e forse anche con un nuovo attaccante. Ecco allora che Giuntoli ha un piano per superare l’ostacolo.

A parlarne, dal proprio canale Youtube, è il giornalista Gianni Balzarini che spiega: “La Juventus non può spendere 30 milioni, lo sappiamo. Anche per Hancko ci sarà un tentativo in prestito, perché i difensori dovranno essere due”. Niente grandi colpi, quindi, nei piani di Giuntoli per rendere più numericamente pronta la rosa di Motta da gennaio in poi, ma acquisti mirati e dal basso costo per far sì che possano essere coperte tutte le necessità.

Per Hancko dunque l’ipotesi bianconera è aperta soltanto se dall’Olanda dovesse arrivare l’apertura al prestito, una considerazione che può essere allargata anche ad altri nomi come ad esempio Kiwior dell’Arsenal. L’infortunio di Cabal ha reso ancora più complicato il compito di Giuntoli.