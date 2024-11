Roma, ora è UFFICIALE: torna Ranieri

Arriva l’ufficialità da parte del club giallorosso che annuncia il nuovo tecnico

Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Roma. Toccherà a lui guidare la squadra della capitale sino a fine stagione.

Ranieri è quindi il terzo allenatore alla guida della squadra nel corso di questa stagione dopo De Rossi e Juric. E per il tecnico romano, tifoso romanista, è la terza esperienza alla guida della sua squadra del cuore. La prima dal settembre 2009 a febbraio 2011, con un campionato concluso al secondo posto e le dimissioni arrivate nella stagione successiva. Poi l’altra esperienza tra marzo e giugno 2019, conclusa da subentrato con un sesto posto in classifica.

Roma, Ranieri resterà il prossimo anno: il ruolo già scelto

Il tecnico rivedrà completamente il modo di giocare della squadra. Verrà dato spazio ad Hummels al centro della difesa, mentre in attacco spazio alla coppia composta da Dovbyk e Dybala. Ora avrà quasi dieci giorni di tempo per preparare la super sfida che lo attende alla guida del club. La Roma infatti affronterà il Napoli al Maradona domenica 24 alle 18.

Questo il comunicato ufficiale diramato dalla società giallorossa: “L’AS Roma è lieta di annunciare che Claudio Ranieri è il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra. Al termine della stagione assumerà un ruolo dirigenziale senior – confermata dunque l’anticipazione di Calciomercato.it – : sarà consulente della Proprietà per tutte le questioni sportive del club. La ricerca del nuovo allenatore continuerà nei prossimi mesi e Claudio avrà voce in capitolo anche in questa decisione”.

Nella nota si legge anche che “Ranieri porta in dote il suo enorme bagaglio di conoscenze ed esperienze maturate tra Serie A, Premier League, Liga e Ligue 1, guidando i migliori top club d’Europa e vincendo titoli storici, come quello ottenuto alla guida del Leicester nel 2016″. Quindi il comunicato conclude: “Il Club rivolge al tecnico i migliori auguri di buon lavoro per questo nuovo capitolo della sua entusiasmante carriera, certi che rappresenterà un valore aggiunto”.