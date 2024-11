Leao nell’altra big di Serie A: il piano choc ‘smonta’ il Milan

Novità clamorose sul futuro del numero 10 rossonero, tornato protagonista nelle ultime partite. Ma il rapporto con Fonseca rimane un tema delicato

Altro che Barcellona, per il futuro di Leao spunta uno scenario a dir poco clamoroso. Roba da fantamercato, anche se ormai nel calcio non ci sorprende più nulla. Dal Milan all’altra big di Serie A, il tutto dopo una cessione che definire pesante è poco.

La prima parte di stagione del portoghese è stata sottotono, seppur nelle ultime due settimane ci sono stati segnali evidenti di ripresa. Vedi Madrid, vedi Cagliari, ma il rapporto con Fonseca continua ad essere oggetto di discussione.

Le esclusioni dall’undici titolare possono averlo incrinato, anche se lui dalla Nazionale ha detto che tutto si è risolto: “Sono cose che succedono. Non ho nulla contro il mister. È una questione risolta. Non mi piace stare in panchina, voglio sempre aiutare la squadra. Il mister deve prendere le decisioni. Sia in Nazionale sia al Milan do sempre il massimo per aiutare la mia squadra”.

Secondo Claudio Raimondi di ‘Sport Mediaset’, le ‘tensioni’ con Fonseca potrebbero addirittura spingere Leao lontano da Milano: “Se da qui alla fine della stagione, la situazione col tecnico non dovesse cambiare, il numero 10 rossonero potrebbe pensare di andare altrove“.

Milan, clamoroso Leao-Napoli: “In caso di addio di Kvaratskhelia”

Leao via dal Milan per andare dove? Raimondi parla del Barcellona ma, a sorpresa, pure del Napoli: “Quello blaugrana è uno dei club che sta seguendo gli sviluppi della vicenda, ma attenzione anche agli azzurri di Conte: se Kvaratskelia andasse via, ecco che il Napoli potrebbe valutare di entrare in scena”.

Nel calciomercato mai dire mai, ma Leao al Napoli appare decisamente troppo. In caso di addio al Milan, anche per una questione prettamente economica, il classe ’99 andrebbe certamente all’estero. Oltre al Barcellona, occhio al solito Paris Saint-Germain e alle big di Premier League. Senza dimenticare l’Arabia, dalla quale l’attaccante avrebbe già ricevuto qualche proposta indecente. Il Milan, al quale è legato fino al 2028, potrebbe valutare offerte intorno ai 90/100 milioni.