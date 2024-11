Juventus, bocciato Skriniar: “Un ex giocatore da quando ha lasciato l’Inter”

La Juve, dopo Bremer, rischia di perdere anche Cabal per il resto della stagione: l’ex nerazzurro è sul taccuino di Giuntoli per il mercato di gennaio

La Juventus nuovamente nei guai in difesa. Dopo Bremer, anche Cabal rischia un lungo stop per l’infortunio rimediato nel ritiro della Colombia.

Sosta per le nazionali subito indigesta per Thiago Motta, con il difensore ex Verona che si è infortunato in allenamento in vista delle gare delle Qualificazioni Mondiali che i ‘Cafeteros’ giocheranno contro Uruguay ed Ecuadar. Cabal effettuerà nuovo esami nelle prossime ore al ritorno a Torino e per lui si teme l’interessamento del legamento crociato del ginocchio sinistro. Se gli accertamenti al J-Medical lo confermeranno, Cabal sarà costretto a terminare anzitempo la stagione come successo per Bremer. Scenario che complicherebbe ulteriormente la situazione nel pacchetto arretrato bianconero, con Thiago Motta che si ritroverebbe la coperta cortissima nelle prossime settimane e in attesa delle riapertura del mercato.

Anche perché il Dt Giuntoli non è intenzionato a pescare dal mercato degli svincolati, dove campeggia soprattutto il nome di Sergio Ramos.

La dirigenza della Continassa aspetterà quindi la sessione di gennaio, dove potrebbero arrivare due rinforzi se Cabal sarà costretto a restare ai box per diversi mesi. Intanto in pianta stabile alla corte di Motta resterà lo svedese Rouhi, mentre dalla formazione NextGen potrebbe essere promosso il baby spagnolo Gil Puche, già convocato di recente dal tecnico italo-brasiliano. Giuntoli monitora perciò diversi profili e in cima alla lista di gradimento del massimo dirigente bianconero rimane Milan Skriniar, riserva di lusso al Paris Saint-Germain. Soluzione, questa, che viene bocciata da Stefano Carina: “Skriniar è ormai un ex giocatore, ha staccato la spina da quando ha lasciato l’Inter – chiosa il giornalista intervenendo a ‘Radio Radio’ – Ipotesi Hummels? Vedrete che con Ranieri diventa capitano (ride, ndr)”.

Sui problemi della difesa della Juventus, inoltre, è intervenuto Roberto Pruzzo: “Quella di Bremer è veramente un’assenza pesante. Adesso con Cabal gli mancheranno due titolari – sottolinea l’ex attaccante – Devono stare attenti a non commettere errori, anche se possono trovare delle soluzioni con delle società amiche. Credo che la Juventus sia comunque in grado di uscire da queste difficoltà. C’è ad esempio Cambiaso che dove lo metti sta e anche Savona sta facendo bene”.