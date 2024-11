Italia, lo sfogo in diretta di Spalletti: “Lo abbiamo detto per tanto tempo”

Dopo Belgio-Italia, le dichiarazioni in tv del Ct Luciano Spalletti: la soddisfazione lascia spazio anche a frasi particolari

Una vittoria bella e importante, quella ottenuta dall’Italia, che a Bruxelles si impone per 1-0 contro il Belgio. Gli azzurri centrano il quarto successo in cinque gare del gironcino di Nations League e passano brillantemente il turno, avvicinandosi anche alla conquista del primo posto, che arriverà se contro la Francia, domenica sera a Milano, verrà raccolto almeno un punto, ma anche perdendo con una sola rete di scarto.

La rete di Tonali decide un match ben giocato dalla Nazionale di Spalletti anche se piuttosto tirato specialmente nella ripresa. C’è stata anche un po’ di sofferenza dopo il ritorno degli avversari, ma si vede una squadra con uno spirito, una compattezza mentale e tattica diversa rispetto agli ultimi, fallimentari Europei. E il Ct, ai microfoni della ‘Rai’, a partita appena conclusa, evidenzia i meriti della sua squadra per aver condotto in porto una gara non facile. “Siamo stati bravi, si è perso un po’ di lucidità nel secondo tempo e il campo si è fatto anche un po’ pesante – ha spiegato – Come avevo detto, è importante tenere il più possibile la palla, perché correre su certi campi diventa molto dispendioso. Sono molto contento, tutti hanno lottato come dei leoni. Abbiamo fatto vedere di essere una squadra tosta. L’esordio di Rovella? Tanta roba, è tutto molto bello”.

Spalletti si lascia andare anche a una considerazione particolare, sfogandosi dopo il momento difficile vissuto in estate, che aveva messo in discussione il suo ciclo. “Si era sempre detto di poter avere a disposizione la possibilità di trovare trenta calciatori per fare una buona Nazionale, visto che siamo l’Italia – ha affermato – Alla fine, i giocatori li abbiamo trovati e abbiamo trovato anche il modo di farli esprimere al meglio, anzi lo hanno trovato da soli, perché sono stati tutti molto bravi”. Ora, la speranza di tutti i tifosi è quella di non fermarsi. Continuando ad avanzare in Nations League, ma non soltanto. Perché nel 2025 c’è un obiettivo che non potrà essere fallito, quello della qualificazione ai Mondiali.