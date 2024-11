Gol di Tonali e l’Italia va: Belgio battuto, avanti in Nations League

Italia ok a Bruxelles contro il Belgio, 1-0 con gol del centrocampista del Newcastle che vale il passaggio ai quarti di finale della competizione

L’Italia di Luciano Spalletti conferma i progressi dell’ultimo periodo e ottiene una vittoria pesante contro il Belgio, a Bruxelles. Bastava il pareggio per assicurarsi il passaggio del turno in Nations League, gli azzurri fanno di meglio e passano per 1-0 grazie a una rete di Sandro Tonali in avvio di partita, con sprazzi di grande gioco e un po’ di sofferenza nel secondo tempo.

Spalletti schiera la Nazionale con il 3-5-1-1 con Barella da trequartista alle spalle di Retegui e il trio di centrocampo composto da Frattesi, Rovella e Tonali. E’ proprio il centrocampista del Newcastle a completare una grande azione corale, appoggiando in rete un perfetto assist di Di Lorenzo. La rete suggella un avvio di partita molto propositivo e lo stesso canovaccio si conferma per tutto il primo tempo. Manovre avvolgenti ed efficaci in possesso palla ad irretire il Belgio, che ci capisce davvero poco e davanti è poco pericoloso. Al contrario, l’Italia ha un paio di occasioni per raddoppiare, ma Rovella non è preciso dal limite e Tonali, al termine di un’altra splendida azione collettiva, viene fermato sul più bello.

Nel secondo tempo, è un’altra musica. Il Belgio alza notevolmente il ritmo, l’Italia perde un po’ di lucidità e in alcuni frangenti si abbassa troppo. Trossard ci spaventa dal limite, Donnarumma deve intervenire due volte alla grande sullo stesso Trossard e su Openda. Nel frattempo, l’Italia trova però anche spazi in ripartenza. Retegui si fa ipnotizzare da Casteels, Di Lorenzo fallisce di testa un’occasione che sembrava addirittura comoda. Nel finale, sofferenza pura, con Lukaku che manca due volte la porta di pochissimo e con Faes che colpisce il palo di testa, mentre Kean cestina un paio di contropiedi molto promettenti. Con un po’ di fiatone, l’Italia conduce in porto il successo. La Francia intanto fa solo 0-0 con Israele, con un pari domenica sera a Milano con i transalpini la Nazionale si assicurerà anche il primo posto nel girone.

BELGIO-ITALIA 0-1 – 11′ Tonali

CLASSIFICA GIRONE B NATIONS LEAGUE: Italia 13 Francia 10 Belgio 4 Israele 1