Fuori dall’Italia di Spalletti, esclusione eccellente già decisa

Il commissario tecnico ha abbondanza di calciatori a metà campo e deve prendere una decisione: l’esclusione è già decisa

Questa sera l’Italia di Luciano Spalletti scenderà in campo contro il Belgio alla ricerca del punto che le consentirebbe di essere sicura del pass per i quarti di finali di Nations League.

Un obiettivo importante, soprattutto considerando come si è arrivati a questa competizione con le scorie del flop ad Euro2024 e la necessità di iniziare un nuovo ciclo. Le prime partite hanno dato segnali incoraggianti e ora è il momento di continuare il percorso intrapreso, per farsi trovare pronti a marzo quando inizieranno le qualificazioni ai Mondiali 2026, obiettivo assolutamente da non fallire dopo le due ultime mancate partecipazioni.

Il commissario tecnico ha scelto di restringere il gruppo dei convocati, evitando le convocazioni extra-large degli anni scorsi e questo inevitabilmente porta a delle scelte con esclusioni che possono far discutere. Tra i reparti dove, almeno al momento, sembra esserci maggiore abbondanza c’è il centrocampo ed è proprio lì che nei prossimi impegni potrebbe esserci l’esclusione più pesante.

Italia, Spalletti ‘taglia’ un centrocampista: scelta fatta

Proprio su questo si è concentrato il sondaggio X di Calciomercato.it: “C’è abbondanza a centrocampo nell’Italia di Spalletti: chi deve lasciare fuori il Ct della Nazionale quando avrà tutti a disposizione?”.

La scelta è andata ‘contro’ a Lorenzo Pellegrini con il 44,8% di preferenze: il centrocampista paga sicuramente il momento particolarmente complicato che sta vivendo la Roma, ma potrà giovarsi dell’arrivo in panchina di Claudio Ranieri, chiamato a risollevare la formazione giallorossa. Oltre al capitano capitolino, tra i calciatori a rischio taglio c’è Locatelli, convocato per le sfide contro Belgio e Francia per l’indisponibilità di Ricci. Il 31% vota il centrocampista bianconero, mentre quello granata raccoglie meno voti di tutti (8,6%). In mezzo si colloca Fagioli con il 15,5% delle preferenze.

Intanto questa sera in mediana spazio a Rovella come regista con Frattesi e Tonali ai suoi lati e Barella schierato come trequartista dietro Retegui. Questa la probabile formazione italiana, schierata con il 3-5-1-1: Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Rovella, Tonali, Dimarco; Barella; Retegui. Ct. Spalletti.