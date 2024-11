Fuori dalla Champions e assist alla Juve: colpo da 15 milioni in Serie A

Caccia a un difensore alla Juventus dopo gli infortuni di Bremer e Cabal: c’è un nome nuovo sul taccuino del Dt Giuntoli

Nelle prossime ore Juan Cabal tornerà a Torino e si sottoporrà a nuovi accertamenti dopo il grave infortunio subito in allenamento con la Colombia.

Per l’ex Verona si teme l’interessamento del legamento crociato del ginocchio sinistro e quindi uno stop di diversi mesi, pregiudicando la sua stagione come per Bremer. Una doppia tegola che mette nei guai la Juventus e Thiago Motta, costretto così a rinunciare e due pedine importanti della difesa bianconera per il resto della stagione. L’allenatore italo-brasiliano sarà in super emergenza fino a inizio 2025 e cercherà nuove soluzioni all’interno della propria rosa nelle prossime settimane. In attesa ovviamente della riapertura del mercato a gennaio, quando ci sarà ovviamente la necessità di rinforzare il pacchetto difensivo con almeno un altro tassello.

Calciomercato Juventus, c’è anche Lucumì nella lista di Giuntoli per la difesa

La ricerca del nuovo difensore è stata confermata anche dallo stesso Dt della ‘Vecchia Signora’ Giuntoli, a caccia di un’opportunità per la finestra invernale.

I colpi però adesso potrebbero essere due vista la lunga indisponibilità anche di Cabal e ci sono diversi nomi sul taccuino del capo dell’area tecnica della Continassa. Iniziando da Milan Skriniar, riserva di lusso al Paris Saint-Germain: la Juve punterebbe al prestito fino al termine della stagione, con il pesante ingaggio dell’ex Inter in parte pagato dai parigini. Con la stessa formula il sodalizio bianconero potrebbe provare l’offensiva per Kiwior e Dragusin, anche loro poco utilizzati nei rispettivi club (Arsenal e Tottenham). Nelle valutazioni di Giuntoli figurano anche Lindelof (in scadenza nel giugno 2025 con il Manchester United), Ortiz del Flamengo che ha passaporto italiano e il difensore in forza all’Empoli Ismajli.

Il nome nuovo, sempre restando in Serie A, porta invece a Jhon Lucumì, che potrebbe lasciare il Bologna a gennaio in caso di eliminazione dalla Champions League e se arrivasse un altro difensore alla corte di Italiano. Thiago Motta conosce benissimo il giocatore e sarebbe felice di ritrovarlo anche alla Juventus come scrive ‘Tuttosport’. Per convincere la società felsinea, con il quale i rapporti sono un po’ freddi dopo le ultime vicende estive, serviranno però almeno 15 milioni di euro o una formula creativa con l’obbligo di riscatto a fine stagione.