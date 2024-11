Colpo alla Vlahovic, la Juventus ha scelto il nuovo difensore | CM.IT

I bianconeri possono pensare di anticipare l’acquisto estivo per un difensore giovane e di prospettiva: affare simile a quello per il serbo

Per la Juventus è il momento delle scelte. La conferma della gravità dell’infortunio di Cabal, uguale a quello di Bremer, è una mazzata che costringe i bianconeri a modificare i piani sul calciomercato.

A gennaio Giuntoli dovrà acquistare due difensori per consentire a Thiago Motta di avere alternative in ogni ruolo anche nel reparto arretrato. La società però deve fare i conti con l’assenza di un grande budget per il mercato invernale e per questo il Football Director sta vagliando ipotesi in prestito per non andare ad incidere eccessivamente sul mercato.

I nomi fatti sono ormai risaputi visto che circolano da qualche settimana: da Kiwior a Skriniar, da Dragusin a Hancko, tutti profili che la Vecchia Signora non ha intenzione di acquistare a titolo definitivo. Ma c’è da tenere in considerazione anche una possibilità: quella di anticipare una parte del budget previsto per il grande colpo difensivo in estate.

Calciomercato Juventus, Hato già a gennaio: tutte le cifre

Nel corso di ‘Ti Amo calciomercato’ andato in onda sul nostro canale youtube si è parlato anche di questa ipotesi, con la possibilità che la Juventus possa replicare quanto fatto qualche anno fa con Vlahovic.

Anche allora si parlava della mancanza di budget per prendere il serbo della Fiorentina, ma alla fine la società decise di anticipare la somma prevista nel budget estivo già a gennaio e prelevare l’attaccante per una cifra complessiva di circa 90 milioni di euro. Una idea che si potrebbe replicare a gennaio 2025 per il difensore e in questo caso il profilo prescelto è quello di Jorrel Hato, 18 anni, difensore dell’Ajax di Farioli capace di giocare anche come terzino sinistro, oltre che come centrale.

Contratto con i Lancieri fino al 2028, ingaggio basso, ha una valutazione intorno ai trenta milioni di euro. Il suo nome potrebbe soddisfare le due esigenze della Juventus: sostituire Bremer per il centro della difesa e Cabal nel ruolo di esterno sinistro. Un’unica soluzione per risolvere due problemi investendo parte del budget che si prevede di stanziare nella prossima estate. L’idea è sul tavolo.