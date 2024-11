Pulisic incanta, il Milan ora trema: pronto l’assalto già a gennaio

Per l’attaccante statunitense potrebbe essere un addio al club rossonero: ritorno a sorpresa in Premier League

Sette gol e cinque assist in quindici partite stagionali. Se il Milan ha avuto un inizio di annata altalenante, non lo stesso si può dire di Christian Pulisic.

L’attaccante americano si è imposto come uno dei migliori della squadra di Fonseca, se non il migliore in assoluto e non per niente il tecnico portoghese quasi mai ha rinunciato a lui. Sempre titolare, sia in Champions che in campionato, l’unica volta che è partito dalla panchina (contro il Napoli) è stato per un attacco influenzale che lo aveva debilitato.

Un rendimento elevatissimo, non una sorpresa per il 26enne che con la maglia del Milan ha uno score di ventidue gol e sedici assist in sessantacinque match disputati. Prestazioni che inevitabilmente hanno acceso nuovamente i riflettori su di lui: quando era al Borussia Dortmund aveva la fama di predestinato, poi con il passaggio al Chelsea ha avuto più di una difficoltà e il suo talento sembrava non potesse esplodere definitivamente.

Il Milan, invece, ha creduto in lui e Pulisic ha ripagato alla grande ed ora passa all’incasso’: la Premier League, infatti, è pronta a dargli un’altra possibilità e un club a sorpresa lo ha messo tra gli obiettivi di mercato.

Milan, Pulisic in Premier League: proposta inaspettata

Stando a quanto riferisce ‘fichajes.net’, infatti, Christian Pulisic sarebbe finito nel mirino del West Ham. La società londinese non vive un periodo particolare positivo ed occupa la quattordicesima posizione in Premier League.

Non certo una grande, con difficoltà importanti a fare gol: appena tredici i gol in undici partite, uno dei peggiori del campionato inglese. Ecco perché gli Hammers a gennaio hanno intenzione di intervenire in maniera importante e avrebbero pensato anche a Pulisic per garantire gol e assist a Lopetegui.

Difficile però che il Milan si priva di quello che è ad oggi il miglior calciatore della rosa per rendimento, ancora più complicato che lo faccia a stagione in corso. Servirà una proposta davvero indecente per avviare la trattativa con il club inglese che dovrebbe poi convincere il calciatore ad accettare il trasferimento in una squadra fuori dall’Europa e in zona pericolo.