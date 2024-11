Inter, Lautaro Martinez a muso duro contro un tifoso: “Ricordalo sempre”

Non è un momento facile a livello personale per il capitano e bomber nerazzurro: il ‘Toro’ risponde sui social a una provocazione di un tifoso

L’Inter impatta con il Napoli nel big match di San Siro, sprecando con Calhanoglu il contestatissimo rigore nel secondo tempo che avrebbe consegnato tre punti e vetta della classifica e Simone Inzaghi.

Niente da fare però per i nerazzurri campioni d’Italia, che con lo stesso regista turco (al primo errore dal dischetto in Italia) avevano pareggiato l’iniziale vantaggio dei partenopei con McTominay. Conte fa su tutte le furie nel post gara, con la replica del presidente Marotta che non si è fatta attendere. In ombra – e non è la prima volta in questa stagione – Lautaro Martinez, mai pericoloso dalle parti di Meret. Prestazione sottotono per il capitano e campione del mondo argentino, che sta faticando a fare la differenza come negli scorsi anni. Il ‘Toro’ finora ha messo a referto 6 reti (cinque in campionato e una in Champions League), un gol praticamente ogni 175 minuti. Non certo una media da Lautaro Martinez, capocannoniere la scorsa stagione in Serie A con 24 centri.

Inter, Lautaro Martinez provocato da un tifoso: scintille sui social

Le critiche non hanno risparmiato neanche il bomber numero dieci, anche da parte di alcuni tifosi dell’Inter. Lautaro sta pagando una condizione fisica approssimativa, visto che ha svolto una preparazione più corta del solito al ritorno dalla vacanze dopo il trionfo in Coppa America con l’Argentina.

Un sostenitore interista punta il dito contro il ‘Toro’ commentando un post su Instagram dell’argentino, che aveva postato delle foto in allenamento dal ritiro dell’Albiceleste: “Ricordati anche della squadra di cui sei capitano e che ti paga profumatamente”, scrive il tifoso in modo provocatorio. Al quale risponde a tono Lautaro Martinez: “Ricorda anche tu che io per l’Inter lascio sempre tutto. Come l’anno del Mondiale che stavo con la caviglia distrutta, mentre altri si preparavano per fare un gran Mondiale, io ero sempre dentro al campo e non sono mai perso neanche un allenamento fino alla finale di Champions. Ho giocato così tutte le partite. Ricordatelo SEMPRE Prima di ricordarmi da dove vengo pagato“. Successivamente nei commenti tanti altri supporters dell’Inter hanno preso le difese di Lautaro Martinez: al ritorno dopo la sosta il capitano nerazzurro è chiamato al riscatto e a zittire la critica.